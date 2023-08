Fengyun-3F, il nuovo satellite meteo della Cina

Giovedì 3 agosto 2023 la Cina ha lanciato un satellite nello spazio dal Centro Lancio Satelliti di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina.

Il satellite, Fengyun-3F (FY-3F), è stato lanciato alle 11:47 ora di Pechino (le 03:47 UTC) da un razzo vettore Chang Zheng-4C (Lunga Marcia 4C o CZ-4C) ed è entrato con successo nell'orbita pianificata.

Il satellite è stato sviluppato dall'Accademia del Volo Spaziale di Shanghai (SAST) sotto la China Aerospace Science and Technology Corporation e il suo sistema di applicazione a terra è gestito dall'Amministrazione Cinese per la Meteorologia (CMA).

In qualità di satellite meteorologico con configurazione del carico e indicatori di prestazione che hanno raggiunto il livello avanzato internazionale, FY-3F assumerà i compiti in orbita del satellite FY-3C e fornirà servizi in aree quali previsioni meteorologiche, previsione climatica, monitoraggio dei disastri e monitoraggio ambientale.

Il nuovo satellite è dotato di un termometro a microonde avanzato, un igrometro a microonde e un rilevatore atmosferico iperspettrale a infrarossi, ha affermato Li Haisheng del SAST, che è al comando della missione satellitare.

Rispetto a FY-3C, il numero di canali di rilevamento verticale atmosferico forniti da FY-3F è aumentato di oltre 40 volte, il che significa che il nuovo satellite avrà una comprensione più accurata della temperatura atmosferica e della stratificazione dell'umidità, ha affermato Li.

Combinando strumenti di rilevamento atmosferico a microonde e ottici, FY-3F è in grado di rilevare informazioni sulla temperatura atmosferica e sul profilo di umidità difficili da distinguere dall'occhio umano, consentendogli di condurre una scansione tridimensionale più accurata dell'atmosfera, in modo che i tifoni e i temporali possano essere efficacemente rintracciati.

Nella foto il volo del razzo CZ-4C con a bordo il satellite meteorologico Fengyun-3F. Credito: Wang Jiangbo/Xinhua

Il nuovo satellite migliorerà ulteriormente la tempestività e l'accuratezza delle previsioni meteorologiche e contribuirà maggiormente alla prevenzione e alla riduzione dei disastri, ha affermato Chen Zhenlin, capo della CMA.

FY-3F offre anche il monitoraggio dinamico delle caratteristiche di distribuzione spaziotemporale e delle tendenze mutevoli delle tracce di gas atmosferiche globali, che raggiunge con alta precisione e alta frequenza.

Inoltre, FY-3F ha una capacità di rilevamento ultravioletta aggiornata ed è dotato di due rilevatori di rilevamento remoto iperspettrale ultravioletto di nuova concezione, ha affermato Wang Jinhua del SAST. Wang è il capo progettista del satellite.

Dai rivelatori, i ricercatori possono ottenere informazioni utili per la ricerca sui cambiamenti climatici, la chimica atmosferica e l'ambiente atmosferico.

Attualmente ci sono nove satelliti meteorologici Fengyun in orbita, che forniscono prodotti e servizi di dati per 129 paesi e regioni in tutto il mondo. I satelliti Fengyun (FY) sono una serie di satelliti meteorologici posizionati in orbite solari sincrone (SSO). Il satellite per questa missione pesa 2.250 chilogrammi e ha una durata prevista di quattro anni. Il veicolo è alimentato da un singolo pannello solare e dispone di alimentazione a batteria.

I satelliti FY-3 sono satelliti in orbita polare che operano ad una quota di 800 chilometri, inclinata di 98,8 gradi.

Si è trattato del 116esimo lancio orbitale del 2023, il 32esimo per la Cina.