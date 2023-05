Nuovo satellite cinese BeiDou in orbita

Un altro 'gps' cinese

Uno dei più grandi razzi cinesi è stato lanciato di nuovo mercoledì 17 maggio 2023. Il Chang Zheng 3B/E (Lunga Marcia 3B/E) ha piazzato in orbita con successo il carico utile Beidou-3 G4 con un decollo avvenuto alle 2:49 UTC (le 10:49 ora di Pechino). Il lancio è stato condotto dal complesso di lancio 2 del Centro di Lancio Satelliti di Xichang (XSLC), nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Questo è già il terzo volo del massiccio lanciatore di prima generazione.

Beidou-3 G4 sarà un satellite geostazionario in orbita terrestre che farà parte della costellazione di navigazione satellitare cinese Beidou. Questi satelliti forniscono un servizio di posizionamento e temporizzazione ad alta precisione e affidabilità in tutto il mondo con la loro architettura basata su bus DFH-3. Il satellite, progettato per entrare nell'orbita terrestre geostazionaria, è il 56esimo della famiglia BeiDou e anche il primo satellite di riserva per il sistema satellitare di navigazione BeiDou-3 (BDS-3) del paese.

Il BDS è stato avviato nel 1994. Il dispiegamento di BDS-1 e BDS-2 è stato completato rispettivamente nel 2000 e nel 2012. Quando il BDS-3 è stato completato e messo in servizio il 31 luglio 2020, la Cina è diventata il terzo paese ad avere un sistema satellitare di navigazione globale indipendente, dopo gli Stati Uniti con il GPS e la Russia con il GLONASS. Beidou opera a livello globale ed è, dall'aprile 2022, aperto anche agli utenti privati con una precisione di 4,4 metri. Può anche supportare il cronometraggio con una precisione di almeno 20 nanosecondi e determinare il movimento con una precisione minima di 20 cm/s.

Da dicembre 2018, il sistema funziona sotto la denominazione di Beidou-3, supportato dai precedenti satelliti Beidou-2 e dai satelliti Beidou-3 già lanciati che hanno iniziato a funzionare a novembre 2017. Uno dei progetti distintivi della costellazione di Beidou è il suo utilizzo nei sistemi agricoli. Questo sistema viene utilizzato per guidare i macchinari dallo spazio e, con questo, rendere più efficiente l'agricoltura.

I satelliti di terza generazione hanno una massa di circa 4.600 kg ciascuno e sono dotati di un piccolo sistema di propulsione per l'inserimento orbitale finale. Questo satellite specifico è un satellite di riserva rispetto ai lanci iniziali per la terza generazione (BDS-3), anch'essi ora dispiegati. Questi satelliti faranno parte di una riserva che può iniziare a funzionare quando necessario.

Nella foto il razzo cinese Chang Zheng 3B/E con il satellite BeiDou-3 G4 sulla rampa di lancio di Xichang. Credito: Xinhua

Il razzo Lunga Marcia 3B/E

Il razzo per questo lancio era il Chang Zheng 3 B/E, noto anche come 3B/G2. È un razzo Chang Zheng 3B aggiornato con propulsori a razzo liquido di nuova generazione e uno stadio centrale aggiornato. Può sollevare 11.500 kg nell'orbita terrestre bassa (LEO) e 5.500 nell'orbita di trasferimento geostazionario (GTO). È un razzo per carichi pesanti utilizzato solo per carichi utili molto massicci. Di solito, i dimostratori tecnologici sperimentali e i satelliti di posizione soddisfano questo criterio.

È stato utilizzato anche per missioni distintive, come l'atterraggio del lander lunare Change 3 nel dicembre 2013. Nel corso del tempo, missioni di punta più grandi sono state trasferite su razzi cinesi più moderni, come Chang Zheng 5, con il quale sono stati lanciati negli ultimi anni i moduli della stazione spaziale cinese Tiangong.

Il razzo è costruito dalla China Academy of Launch Vehicle Technology ed è alto 56 metri con una massa al decollo di circa 457.970 kg. È un razzo modificabile con un quarto stadio opzionale se la missione necessita di un ulteriore stadio di lancio. Tuttavia, questa funzionalità è raramente utilizzata o utilizzata per questo lancio. Sebbene non confermato, il nastro blu attorno ai booster Chang Zheng 3B potrebbe indicare un altro test con il paracadute per far atterrare questi booster in sicurezza. Ciò non comporterebbe recupero e riutilizzo ma mitigherebbe gli effetti della caduta degli stadi che colpiscono ad alta velocità villaggi e aree popolate. Il nastro è stato individuato attorno a uno dei quattro booster liquidi laterali. Al decollo, il razzo presenta una spinta di circa sei mN, fornita dai motori YF-20 attaccati allo stadio centrale e dai quattro booster laterali.

Si è trattato del 70esimo lancio orbitale globale del 2023, il 19esimo per la Cina, tutti di successo.

Nell'immagine il test di accensione del motore cinese YF-125 presso il sito di prova di Baolongyu. Credito: China 'N Asia Spaceflight

Il Raptor cinese

Intanto, il motore a razzo cinese a combustione interna a flusso pieno, fortemente ispirato al Raptor di SpaceX utilizzato su Starship, è stato testato il 12 maggio presso il banco di prova Baolongyu 902-1. Questo motore, che fornisce una spinta di 200 tonnellate, è basato sul metalox e sarà presente sui futuri razzi cinesi, come il Chang Zheng 9. Il motore ha anche ricevuto il suo nome, che è YF-215.

Non si sa molto di questo nuovo motore a razzo, ma le specifiche mostrano diverse somiglianze con i motori Raptor di SpaceX. Esso non dovrebbe volare prima del 2030, ma essendo già in fase di test, il piano potrebbe anticipare nel corso degli anni.