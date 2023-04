Debutta con successo un nuovo razzo vettore privato cinese

Il Tianlong-2 ("Dragone del Cielo-2") è decollato da una speciale torre di trasporto ed erezione presso il Centro Lancio Satelliti di Jiuquan alle 8:48 UTC del 2 aprile, inviando in orbita un piccolo satellite per esperimenti di telerilevamento. Il monitoraggio della US Space Force ha catalogato il satellite Ai Taikong Kexue ("amore per la scienza spaziale") in un'orbita sincrona solare di 478 x 496 chilometri con un'inclinazione di 97,4 gradi. Il satellite è stato sviluppato dalla Hunan Hangsheng Satellite Technology Co., Ltd. Il lancio significa che Space Pioneer, nome completo Beijing Tianbing Technology Co., Ltd, diventa la prima azienda privata a raggiungere l'orbita con il suo primo lancio.

Il Tianlong-2 a tre stadi è in grado di trasportare 2.000 chilogrammi in orbita bassa terrestre (LEO) o 1.500 kg in un'orbita sincrona solare (SSO) a un'altitudine di 500 chilometri. Il razzo utilizzava cherosene derivato dal carbone invece del carburante raffinato dal petrolio, secondo Space Pioneer. La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), il principale appaltatore spaziale cinese di proprietà statale, ha recentemente approvato il cherosene derivato dal carbone per l'uso nei lanci.

Il successo nel lancio del razzo a propellente liquido segna un'importante pietra miliare nello sviluppo del settore spaziale commerciale cinese, i cui albori sono iniziati alla fine del 2014 con un cambio di politica del governo. Il 2023 potrebbe vedere più di 20 lanci di razzi privati e sviluppati commercialmente. I nuovi lanciatori commerciali in arrivo potrebbero contribuire a fornire alla Cina una maggiore capacità di lancio, maggiore flessibilità e partecipare a progetti nazionali tra cui la stazione spaziale Tiangong e il dispiegamento di una mega-costellazione nazionale a banda larga.

Prima del lancio, si sapeva che Tianlong-2 utilizzava motori generatori di gas YF-102 da 85 tonnellate di spinta che incorporavano parte stampate in 3D sviluppate da CASC. Ciò è stato confermato il 3 aprile dall'accademia di propulsione liquida del CASC. I tre primi stadi YF-102 sono disposti in una disposizione triangolare. Tianlong-2 ha anche un diametro di 3,35 metri, come molti dei razzi della serie Lunga Marcia del CASC.

L'azienda ha ringraziato l'Amministrazione statale della scienza, della tecnologia e dell'industria per la difesa nazionale (SASTIND), l'ente governativo che sovrintende al settore spaziale, CASC e il suo colosso della difesa CASIC in un comunicato stampa. Space Pioneer ha annunciato il 15 febbraio di aver recentemente ottenuto un nuovo giro di finanziamenti strategici "B + e "Pre-C". La società afferma di aver raccolto quasi 3 miliardi di yuan (438 milioni di dollari) di finanziamenti dalla sua fondazione nel 2018. Un certo numero di investitori è legato allo stato.

Nella foto il razzo privato cinese a propellente liquido Tianlong-2 appena decollato da Jiuqain. Credito: Xinhua

I principali investitori includono la China International Capital Corporation (CICC), un veicolo di investimento parzialmente di proprietà statale, CCB International, appartenente alla China Construction Bank Corporation, e CITIC Construction, il ramo di ingegneria e costruzioni del CITIC Group di proprietà statale cinese, Zhejiang University Lianchuang , così come gli investimenti in capitale di rischio. L'azienda ha anche ricevuto sponsorizzazioni e investimenti da Zhangjiagang, una città nella provincia di Jiangsu sul fiume Yangtze. Space Pioneer sta costruendo impianti di produzione di razzi in città e anche il lancio di Tianlong-2 portava il nome di "Zhangjiagang". I fondi raccolti nei due recenti round devono essere utilizzati per lo sviluppo del più grande lanciatore Tianlong-3 e dei suoi motori a razzo, la costruzione delle necessarie strutture di lancio e l'attrazione di talenti. Space Pioneer afferma che sta sviluppando i propri motori kerolox a combustione programmata.

Tianlong-3 sarà un razzo kerolox a due stadi con un primo stadio riutilizzabile. Un comunicato stampa di Space Pioneer afferma che il razzo sarà in grado di sollevare 15 tonnellate di carico utile per LEO e ha come obiettivo il lancio di lotti fino a 60 satelliti per lancio per la megacostellazione cinese di comunicazioni Guowang LEO. Il Chang Zheng 5B di CASC è attualmente considerato il principale lanciatore del progetto. La società punta a un primo lancio di Tianlong-3 all'inizio del 2024. Prevede di aumentare la cadenza pianificata di oltre 12 lanci all'anno a partire dal 2025. Curiosamente, Space Pioneer ha inizialmente iniziato a sviluppare motori a monopropellente verde prima di cambiare direzione. L'azienda ha anche apparentemente abbandonato lo sviluppo del razzo Tianlong-1.

L'azienda è in concorrenza con una serie di altre società cinesi di lancio private e commerciali. Le startup missilistiche tra cui iSpace, Galactic Energy, OneSpace e Landspace hanno tentato lanci di razzi solidi con carico utile leggero, con iSpace e Galactic Energy che hanno avuto successo con almeno un lancio. Tutti tranne OneSpace stanno sviluppando razzi a propellente liquido progettati per un'eventuale riutilizzabilità. Anche altri giocatori, tra cui Orienspace e Rocket Pi, competono in questa arena. Landspace la scorsa settimana ha annunciato di aver completato l'assemblaggio finale del suo secondo razzo metano-LOX Zhuque-2. Cercherà di migliorare il primo lancio di dicembre, fallito a causa di un problema con i propulsori Vernier sullo stadio superiore del razzo.

Nell'immagine, tratta da un documentario pubblicato da Space Pioneer, il razzo privato cinese a propellente liquido Tianlong-2 in preparazione. Credito: China 'N Asia Spaceflight

Anche gli spin-off delle gigantesche imprese statali CASC (China Rocket), CASIC (Expace) e l'Accademia cinese delle scienze (CAS Space) hanno avuto successo con lanci orbitali a propellenti solidi Space Pioneer e un'altra società emergente di recente, Orienspace, si stanno muovendo direttamente verso classi di lanciatori di media portata e più pesanti. Le precedenti società commerciali cinesi cercavano di sviluppare prima razzi a propellente solido e liquido più leggeri.

Queste tendenze sembrano riflettere i primi entranti che inizialmente cercano di lanciare piccoli satelliti per clienti privati, essendo il mercato apparente, mentre la Cina ha più recentemente indicato che le aziende private possono partecipare sia al lancio del progetto nazionale "Internet satellitare" sia all'invio di merci nello spazio alla stazione Tiangong.

Si è trattato del 53esimo lancio orbitale globale del 2023, il quindicesimo per la Cina e tutti di successo.