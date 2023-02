Lunga Marcia riprende il lavoro

Il primo lancio si è tenuto giovedì 23 febbraio, alle 19:49 ora di Pechino (le 11:49 UTC), il Chang Zheng 3B/E (Y93) è decollato con successo dal pad LC-2 presso il sito di lancio Xichang, che si trova nel sud-ovest della Cina. Questo volo, il primo dell'anno per la famiglia CZ-3, trasportava il satellite geostazionario per comunicazioni Zhongxing 26. Zhongxing 26, sviluppato da CAST, è un satellite per comunicazioni in banda Ka ad alto rendimento destinato a servire la grande area dell'Asia orientale/Australia. Si basa sul bus satellitare DFH-4E (Dong Feng Hong-4E) che è stato utilizzato per altri satelliti di comunicazione geostazionari lanciati dalla Cina.

Il veicolo spaziale Zhongxing 26, noto a livello internazionale come ChinaSat 26, diventerà il satellite per comunicazioni a più alta capacità della Cina con una portata di trasmissione superiore a 100 gigabit al secondo. Il satellite, che è costato più di 2,3 miliardi di yuan cinesi (circa 312 milioni di Euro), avrà un'area di copertura che si estende dal Corno d'Africa al Giappone, alla penisola di Kamchatka e al Queensland settentrionale in Australia. Il satellite fornirà principalmente servizi di accesso a banda larga ad alta velocità per terminali fissi, nonché terminali montati su veicoli terestri, navali e nell'aria. Secondo quanto riferito, i cinesi hanno in programma di lanciare Zhongxing 6E già il 17 marzo, come da un NOTAM depositato per la chiusura dello spazio aereo a est di Taiwan per i lanci di Zhongxing 26 e Zhongxing 6E. Anche il settore spaziale cinese sta procedendo con progetti commerciali come il Tianlong-2 poiché il 2023 sembra essere un altro anno impegnativo per la Cina nel volo spaziale.

Il lancio segna la 463esima missione dei razzi della serie Lunga Marcia. Si è trattato anche del 25esimo lancio orbitale globale del 2023, il sesto della Cina.

Nella foto il lancio del razzo Lunga Marcia 2C con il satellite egiziano Horus-1 da Jiuquan. Credito: Xinhua

Poco più di 16 ore dopo, un Chang Zheng 2C è stato lanciato con successo dal pad SLS-2 presso il Centro Lancio Satelliti di Jiuquan, nel deserto del Gobi. Ciò è avvenuto alle 12:01 ora di Pechino (le 04:01 UTC) di venerdì 24 febbraio ed è stato il secondo volo dell'anno per questo modello. Il CZ-2C ha portato in orbita un satellite di telerilevamento, chiamato Horus-1, in un'orbita polare sincrona con il Sole. Si sa molto poco di Horus-1. Sebbene CALT (China Academy of Launch Vehicle Technology) abbia contribuito a costruire il veicolo spaziale, probabilmente non è un satellite di proprietà cinese. Secondo quanto riferito, Horus-1 è un satellite egiziano. Inoltre, il design della patch della missione menziona la "One Belt One Road Initiative", riferendosi all'iniziativa cinese per costruire collegamenti di trasporto e commerciali in Asia, Europa, Africa e nel mondo.

I razzi CZ-2 e 4 sono spesso utilizzati per lanciare in orbita satelliti di telerilevamento e osservazione della Terra da centri di lancio diversi. La Cina ha lanciato numerosi satelliti di osservazione per varie funzioni civili e militari, in particolare nell'ultimo decennio, ma Horus-1 è uno dei pochi satelliti non cinesi ad essere lanciato dalla Cina negli ultimi anni. Horus-1 è un satellite egiziano che segna l'inizio di un gruppo di satelliti a telerilevamento e viene sviluppato attraverso la piena partecipazione di un team di esperti egiziani e cinesi.

Il lancio segna la 464esima missione dei razzi della serie Lunga Marcia. Si è trattato anche del 27esimo lancio orbitale globale del 2023, il settimo della Cina.