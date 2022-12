Ultimi lanci spaziali cinesi dell'anno

Il primo dei due voli è stato eseguito dal razzo vettore cinese Chang-Zheng 4B (Lunga Marcia 4B o CZ-4B) che ha compiuto martedì 27 dicembre 2022 un'altra missione orbitale di successo, inviando un nuovo satellite di telerilevamento, con nome in codice Gaofen-11 04, nella sua orbita preimpostata. Il decollo è avvenuto alle 7:37 UTC (le 15:37 ora di Pechino) dal Centro Lancio Satelliti di Taiyuan, nella provincia dello Shanxi nella Cina settentrionale.

Sviluppato dall'Accademia Cinese di Tecnologia Spaziale (CAST), il satellite Gaofen-11 04 unirà le forze con i satelliti 01, 02 e 03, che sono satelliti ottici di telerilevamento, per formare una rete, come parte del sistema terrestre del paese nel progetto di osservazione ad alta risoluzione. Il Global Times ha appreso da CAST che il nuovo satellite migliorerà notevolmente le capacità di osservazione della Terra della rete e sarà utilizzato in campi come il rilevamento del territorio, l'urbanistica, la progettazione della rete stradale, l'agricoltura e i soccorsi in caso di calamità. I dati saranno utilizzati anche per la Belt and Road Initiative.

Dall'inizio del progetto Gaofen nel 2010, la Cina ha acquisito una visione sempre più chiara del pianeta. CAST ha affermato che la missione di martedì ha segnato il successo di tutti i lanci orbitali nel 2022 per i 41 satelliti e astronavi sviluppati dall'Accademia. I veicoli spaziali CAST lanciati includono il veicolo spaziale cargo Tianzhou-4 e 5 ed i veicoli spaziali con equipaggio Shenzhou-14 e 15 che sono stati determinanti nella costruzione della stazione spaziale cinese Tiangong.

La missione di martedì è stata anche la diciassettesima missione di lancio spaziale e l'ultima programmata quest'anno presso il Centro Lancio Satelliti di Taiyuan. Il centro di Taiyuan ha ottenuto il successo in tutte le 17 missioni, tra cui il primo lancio spaziale della Cina nel 2022, compiuto il 17 gennaio con un razzo vettore CZ-2D. L'Accademia di Tecnologia dei Veicoli Spaziali di Shanghai, lo sviluppatore della serie di razzi Lunga Marcia-4, ha dichiarato martedì al Global Times che il sistema missilistico ha condotto, e ha avuto successo, in tutte le 11 missioni spaziali del 2022 e il lancio di martedì è stato l'ultimo per il tipo quest'anno. Per due anni consecutivi, la serie di razzi CZ-4 hanno effettuato più di 10 lanci all'anno, ha affermato lo sviluppatore del razzo.

Solo due giorni dopo la Cina tornava alla carica e lanciava un razzo Chang-Zheng 3B.

Nella foto il decollo del razzo Lunga Marcia 3B con il satellite sperimentale Shiyan 10-02. Credito: Xinhua

Questa volta la Cina ha concluso in modo perfetto i volo orbitali di quest'anno quando un razzo vettore Chang-Zheng 3B (Lunga Marcia 3B o CZ-3B) è decollato con successo alle 4:43 UTC dal Centro di lancio satellitare di Xichang nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, inviando il satellite sperimentale Shiyan 10-02 in un'orbita prestabilita. Il lancio, il 53esimo per la famiglia Lunga Marcia quest'anno, segna la prima volta che i veicoli di lancio sviluppati dalla Corporazione di Scienza e Tecnologia Aerospaziale Cinese (CASC) hanno effettuato con successo oltre 50 missioni in un anno, inviando nello spazio più di 140 veicoli spaziali con una percentuale di successo del 100%. Il record ha gettato solide basi affinché la Cina diventi una forte potenza spaziale globale, lo ha riferito giovedì China Space News.

Mentre il numero di lanci annuali ha raggiunto il massimo storico, anche la percentuale di lanci di veicoli di nuova generazione è in aumento, raggiungendo circa il 27% nel 2022, lo ha affermato il principale scienziato missilistico cinese, Long Lehao, secondo quanto riportato da Science and Technology Daily. Attualmente, la nuova generazione di veicoli di lancio è entrata nella fase di applicazione su vasta scala, segnando una nuova fase nella capacità di sviluppo di veicoli di lancio della Cina.

Quest'anno, la costruzione della stazione spaziale cinese è entrata a pieno regime e ha completato con successo tutti i compiti designati per questa fase con sei missioni - due missioni con equipaggio, due voli cargo e due consegne di moduli extra-large - tutte lanciate nello spazio con veicoli della famiglia CZ. I moduli laboratorio Wentian e Mengtian pesano oltre 20 tonnellate ciascuno e anche il veicolo spaziale cargo Tianzhou pesa più di 13 tonnellate. In totale, le sei missioni di lancio hanno inviato alla stazione spaziale oltre 90 tonnellate di carico utile.

“Oltre al fatto che la Cina ha impiegato solo un anno e mezzo per completare la costruzione della stazione spaziale, un altro risultato importante è che abbiamo aggiornato e ottimizzato altri sistemi di applicazioni spaziali come il programma di osservazione della Terra Gaofen utilizzato per l'agricoltura, i disastri, le risorse, e il monitoraggio ambientale, così come il sistema di navigazione satellitare BeiDou,” ha dichiarato al Global Times l'analista spaziale Song Zhongping.

Anche il settore del volo spaziale commerciale della Cina ha visto una serie di forti sviluppi nell'ultimo anno. A febbraio, il razzo vettore Chang Zheng-8 Y2 ha inviato 22 satelliti nelle loro orbite preimpostate. Oltre ad essere il volo inaugurale della nuova configurazione del Lunga Marcia-8, ha anche stabilito un record nel numero di satelliti portati nello spazio in una volta sola. A dicembre, i razzi commerciali cinesi avevano dato il benvenuto a un nuovo membro della famiglia, quando lo Smart Dragon-3, o Jielong-3, ha effettuato con successo il suo volo inaugurale dalle acque del Mar Giallo, inviando 14 satelliti esattamente nella loro orbita designata.

Nella foto il razzo Lunga Marcia 3B mentre viene montato all'interno della torre di lancio. Credito: @CNSpaceflight

Il suo debutto ha ulteriormente ampliato lo spettro dei veicoli di lancio cinesi e ha segnato il primo lancio marittimo del paese, colmando molteplici lacune tecniche nell'industria aerospaziale nazionale cinese. Per il passo successivo, la Cina sta sviluppando un veicolo di lancio con equipaggio di nuova generazione che soddisferà l'esigenza strategica a lungo termine dell'esplorazione lunare con equipaggio. Sarà in grado di inviare carichi utili di 25 tonnellate direttamente in Lunar Transfer Orbit (LTO), o carichi utili di 70 tonnellate in orbita vicino alla Terra, e dovrebbe effettuare il suo primo volo entro il 2027, lo ha rivelato il CASC in precedenza al Global Times.

È in fase di sviluppo anche un nuovo modello di razzo vettore super pesante, il Lunga Marcia-9. Sarà un mega razzo a tre stadi di 10 metri di diametro con un'altezza di 110 metri, in grado di inviare carichi utili di 150 tonnellate in orbita vicino alla Terra, 50 tonnellate in LTO e 35 tonnellate nell'orbita di trasferimento di Marte. Il primo volo del veicolo CZ-9 è previsto intorno al 2030. Entrando nel 2023, i voli spaziali cinesi continueranno ad avere un programma serrato, con i veicoli di lancio CZ-2F e CZ-7 che effettueranno missioni di lancio per la fase operativa della Stazione Spaziale Cinese Tiangong. Anche i veicoli di lancio di nuova generazione dovrebbero essere svelati secondo i piani di missione.

Almeno due missioni con equipaggio e due voli spaziali cargo saranno organizzati per il prossimo anno in modo che la Stazione spaziale cinese entri senza problemi nella fase operativa e abbia equipaggi a bordo per la manutenzione a lungo termine, ha osservato Song.

Si è trattato infine del 182esimo e 184esimo lancio orbitale globale del 2022, il 174esimo e 176esimo a concludersi con successo. Per la Cina raggiunta la quota di 63 lanci orbitali quest'anno, con un solo insuccesso.