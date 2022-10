Le due Agenzie procederanno alla realizzazione di un deposito di campioni, o cache, su Marte a "Three Forks", un'area situata vicino alla base di un antico delta del fiume nel cratere Jezero. Questo materiale prezioso, accuratamente selezionato e prelevato da Perseverance, potrà aiutare a raccontare la storia del Jezero e di Marte e forse potrebbe anche contenere tracce di vita antica. Gli scienziati ritengono che i campioni di carotaggio delle rocce sedimentarie a grana fine del delta, depositati in un lago miliardi di anni fa, siano tra i migliori testimoni candidati della vita microbica che potrebbe essere esistita sul pianeta quando il clima era caldo e umido.

"Mai prima d'ora una collezione scientificamente accurata di campioni provenienti da un altro pianeta è stata raccolta e predisposta per il ritorno sulla Terra", ha affermato nel comunicato Thomas Zurbuchen, amministratore associato per la scienza presso la sede della NASA a Washington. “La NASA e l'ESA hanno esaminato il sito proposto e i campioni di Marte che verranno distribuiti in questa cache il mese prossimo. Quando quel primo tubo sarà posizionato in superficie, sarà un momento storico per l'esplorazione spaziale".

“La scelta del primo deposito su Marte rende questa campagna di esplorazione molto reale e tangibile. Ora abbiamo un posto da rivisitare con i campioni che ci aspettano", ha affermato David Parker, direttore dell'esplorazione umana e robotica dell'ESA. "Il fatto che possiamo implementare questo piano così presto nella campagna è una testimonianza dell'abilità del team internazionale di ingegneri e scienziati che lavorano su Perseverance e Mars Sample Return".

Il deposito Three Forks fungerà da backup, mentre un duplicato dei campioni sarà conservato a bordo di Perseverance che, in base ai nuovi programmi, potrà consegnare "personalmente" le provette al lander Mars sample return (MSR) per il ritorno sulla Terra.





La missione Sample Return è già iniziata

Il primo passo della campagna è già in corso. Da quando Perseverance è atterrato nel cratere Jezero il 18 febbraio 2021, ha esplorato 13,2 chilometri di superficie marziana e raccolto 14 carotaggi di roccia durante le sue prime due campagne scientifiche. Nel corso della prima, il rover ha lavorato sul fondo del cratere, che sarebbe stato un fondale lacustre, trovando roccia ignea che si forma in profondità nel sottosuolo dal magma o durante l'attività vulcanica in superficie. Con la seconda campagna scientifica si è concentrato sulle rocce sedimentarie, formatesi quando particelle di varie dimensioni si depositarono nell'ambiente un tempo acquoso. Il rover ha anche raccolto un campione atmosferico e tre tubi testimone che aiuteranno a valutare una potenziale contaminazione terrestre avvenuta durante la raccolta.

Dopo che Perseverance avrà rilasciato questa prima tranche di campioni, "ci dirigeremo verso la cima del delta in un'area che dalle immagini satellitari appare geologicamente ricca, eseguendo indagini scientifiche e raccogliendo più nuclei rocciosi" ha detto lo scienziato del progetto Ken Farley del Caltech, "Mars Sample Return avrà un sacco di cose fantastiche tra cui scegliere".

Crediti: NASA/JPL-Caltech

Fase B

Nel frattempo, il programma Sample Return è entrato nella Fase B l'1 ottobre, una fase preliminare di progettazione e completamento tecnologico.