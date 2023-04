Creata una nuova mappa di Marte con i dati di Hope

Questo documento è stato creato da un team di scienziati guidati dalla New York University Abu Dhabi (NYUAD) e dal Centro per le Scienze Spaziali degli Emirati Arabi Uniti (UAE). I ricercatori hanno utilizzato esclusivamente i dati raccolti dall'orbita con lo strumento dall'Emirates Exploration Imager (EXI) della Emirates Mars Mission (EMM), nota anche come Hope o Al-Amal.

L'EXI è un sistema di imaging all'avanguardia: è una fotocamera multi banda in grado di acquisire immagini a 12,6 megapixel, 4.096 × 3.072, con una risoluzione spaziale di 8 chilometri. Usa una ruota portafiltri con tre filtri ultravioletti (UV1 205–235 nm, UV2 245–275 nm, UV3 305–335 nm) e tre nel visibile (blu 405–469 nm, verde 506–586 nm rosso 625–645 nm).

La mappa globale non solo mostra nuove immagini del Pianeta Rosso dal punto di vista di Hope ma è una testimonianza degli enormi progressi degli Emirati Arabi Uniti nel campo della scienza e sarà una risorsa preziosa per motivare i giovani a intraprendere una carriera in Discipline STEM nell'UAE, spiega il comunicato.

EMM è la prima missione interplanetaria degli Emirati Arabi Uniti e del mondo arabo commissionata dai leader del paese nel 2014. Il veicolo spaziale è stato lanciato dal Giappone il 20 luglio 2020. Sette mesi dopo, il 9 febbraio 2021, la sonda Hope è entrata nell'orbita di Marte.



Come è stata costruita la mappa

La mappa di Marte combina più di 3.000 osservazioni, prodotte dallo strumento EXI di bordo di Hope. Il colore è stato ottenuto sovrapponendo migliaia di scatti raccolti in un anno marziano (pari a circa due anni terrestri).

Mostra le regioni e le caratteristiche del Pianeta Rosso con una risoluzione eccezionale, evidenziando tutte le aree principali. Ad esempio, sono visibili calotte polari, montagne, vulcani, resti di antichi fiumi, laghi, valli e crateri da impatto.

Mappa e clima

Oltre a fornire nuovi incredibili dettagli, la mappa consentirà agli scienziati di conoscere cambiamenti epocali nel clima che possono alterare radicalmente i pianeti. Ciò potrebbe fornire approfondimenti che potrebbero essere in grado di aiutarci anche sulla Terra.

"La mappa completa di Marte avvicina anche gli Emirati Arabi Uniti e il mondo arabo al raggiungimento dell'ambizioso obiettivo della missione EMM, fornire un quadro globale completo del clima marziano", ha detto Dimitra Atri del Centro per le Scienze Spaziali. “Più di 30 veicoli spaziali sono riusciti finora solo a catturare un'istantanea del clima di Marte, mentre EMM seguirà i cambiamenti stagionali durante un anno marziano. La sonda Hope sta aiutando i ricercatori a creare questa immagine globale del pianeta grazie alla sua posizione strategica. Hope viaggia attorno a Marte in un'orbita ellittica che consente di osservare da molto più lontano di qualsiasi altro orbiter. Questa posizione strategica sta aiutando i ricercatori a creare un'immagine globale del pianeta", ha affermato.