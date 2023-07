All'incontro, intitolato "Fenomeni anomali non identificati: implicazioni sulla sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica e la trasparenza del governo", hanno testimoniato tre personaggi chiave: Ryan Graves e David Fravor, due ex piloti della Marina degli Stati Uniti che hanno riferito di incontri con oggetti sconosciuti nello spazio aereo di addestramento militare; David Grusch, un veterano del combattimento militare statunitense decorato e ufficiale dell'intelligence del Pentagono.

Ne abbiamo parlato ieri, ora vediamo in dettaglio cosa è stato detto. Ecco le trascrizioni.

Il presidente della sottocommissione per la sicurezza nazionale, le frontiere e gli affari esteri Glenn Grothman, rappresentate dello stato del Wisconsin, ha aperto i lavori.

Buongiorno e benvenuti alla sottocommissione più entusiasmante del Congresso questa settimana, la sottocommissione per la sicurezza nazionale, le frontiere e gli affari esteri, per discutere sui fenomeni anomali non identificati, o UAP.



Vorrei ringraziare i coraggiosi piloti e il personale militare, come i testimoni nel panel di oggi, per aver condiviso le loro storie su come hanno ingaggiato gli UAP, che hanno portato l'attenzione su questa questione.



La curiosità e la speculazione tra persone di ogni ceto sociale hanno generato interesse nello studio di cosa sono gli UAP e quali minacce rappresentano.

Personalmente ho avuto interesse per questo argomento da quando Frank Edwards ha pubblicato il suo libro del 1966, Flying Saucers – Serious Business.

Tuttavia, la mancanza di trasparenza che circonda gli UAP ha alimentato speculazioni e dibattiti selvaggi per decenni, erodendo la fiducia del pubblico nelle stesse istituzioni che dovrebbero servirli e proteggerli.

Ciò ha portato il Congresso a istituire gruppi per esaminare gli UAP.



Il National Defense Authorization Act of Fiscal Year 2022 ha istituito l'All-Domain Anomaly Resolution Office, o AARO, per coordinare gli sforzi del Dipartimento della Difesa e di altre agenzie federali per rilevare, identificare e indagare sugli UAP.

Tuttavia, il budget di AARO rimane classificato, vietando una supervisione significativa da parte del Congresso.



Oltre agli sforzi di AARO, la NASA sta conducendo uno studio indipendente sugli UAP che identificherà il modo in cui i dati UAP vengono raccolti da entità sia civili che governative che possono essere analizzati per far luce sull'argomento.



Tuttavia, nonostante questi uffici siano stati istituiti, esiste una pressante richiesta di trasparenza e responsabilità del governo che non può essere trascurata.



La gestione da parte dell'amministrazione Biden del pallone spia cinese che ha violato lo spazio aereo statunitense all'inizio di quest'anno è solo un esempio di come il governo non sia preparato ad affrontare le minacce che gli UAP potrebbero presentare.

La descrizione degli eventi da parte dell'amministrazione Biden ha dimostrato che il governo continua a non essere schietto con il popolo americano.

Tra l'abbattimento del pallone spia cinese e i due UAP successivamente abbattuti in seguito a quell'evento all'inizio di quest'anno, il governo degli Stati Uniti ha speso circa 1,5 milioni di dollari dei contribuenti americani solo per i missili.

Tuttavia, abbiamo ancora poca chiarezza da parte dell'amministrazione Biden su quegli eventi.



La trasparenza è la pietra miliare della nostra repubblica ed è compito del Congresso e dell'amministrazione fornire risposte chiare al popolo americano.

Dobbiamo esigere trasparenza dal Dipartimento della Difesa, dalla nostra comunità di intelligence e dalla nostra industria della difesa sul loro lavoro UAP.



Il Congresso riconosce che il tema degli UAP è sfaccettato e richiede un approccio attento e basato sui dati.



Oggi cercheremo chiarezza dalle testimonianze di questi testimoni su cosa si può fare per migliorare i rapporti per militari e civili e rimanere impegnati in indagini obiettive.



Il Congresso dovrebbe lavorare per garantire che la conoscenza non sia guidata dalla paura, dal sensazionalismo o da supposizioni infondate ma dalla dedizione al rigore scientifico.



Oggi non stiamo solo discutendo dell'esistenza degli UAP, stiamo deliberando sui principi che definiscono la nostra repubblica, che è un impegno per la trasparenza e la responsabilità.



Non vedo l'ora di ascoltare i nostri testimoni oggi sui modi in cui possiamo migliorare l'efficienza e l'apertura del governo quando si tratta di UAP.



Ringrazio ognuno di voi per la vostra presenza qui oggi e per la vostra dedizione alla salvaguardia degli interessi del popolo americano.



Attendo con ansia la loro testimonianza.

I testimoni

Davide Grusch

Dichiarazione di apertura

Signor Presidente, Ranking Member e membri del Congresso,

Grazie, sono felice di essere qui. Si tratta di una questione importante e vi sono grato per il vostro tempo



Mi chiamo David Charles Grusch. Sono stato un ufficiale dell'intelligence per 14 anni, entrambi nella US Air Force (USAF) con il grado di Maggiore e più recentemente, dal 2021 al 2023, presso la National GeospatialIntelligence Agency con livello civile GS-15, che è l'equivalente militare di un Tenente Colonnello. Sono stato co-responsabile dell'agenzia sugli Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) e nell'analisi di oggetti transmedium, oltre a riferire alla UAP Task Force (UAPTF) e infine all'AllDomain Anomaly Resolution Office (AARO).

Sono diventato un Whistleblower [segnalante o individuo che denuncia attività illecite], attraverso un deposito urgente PPD-19 presso l'Intelligence Community Inspector General (ICIG), a seguito di rapporti riguardanti più persone stimate e accreditate, attuali ed ex militari e della comunità di intelligence, secondo cui il governo degli Stati Uniti sta operando in segreto, al di sopra del Congresso supervisione, per quanto riguarda gli UAP.



La mia testimonianza si basa su informazioni che mi sono state fornite da individui con una lunga esperienza di legittimità e servizio a questo paese, molti dei quali hanno anche condiviso prove convincenti sotto forma di fotografie, documentazione ufficiale e testimonianze orali classificate.

Ho fatto tutto il possibile per corroborare queste prove per un periodo di 4 anni e con dovuta diligenza per le persone che le condividono ed è proprio per questi passaggi che credo fermamente nell'importanza di portare queste informazioni davanti a voi.



Sono guidato da un impegno per la verità e la trasparenza, radicato nel nostro dovere intrinseco di sostenere la Costituzione degli Stati Uniti e proteggere il popolo americano. Chiedo al Congresso di mantenere il nostro governo a questo standard e di indagare a fondo su queste affermazioni. Ma ora che mi trovo qui sotto giuramento, parlo dei fatti così come mi sono stati raccontati.



Nell'USAF, in qualità di riservista del National Reconnaissance Office (NRO), sono stato membro dell'UAPTF dal 2019 al 2021. Ho prestato servizio presso il Centro operativo dell'NRO nello staff di briefing del direttore, che includeva il coordinamento del Presidential Daily Brief (PDB) e il supporto delle operazioni di emergenza.



Nel 2019, il direttore dell'UAPTF mi ha incaricato di identificare tutti i Special Access Programs & Controlled Access Programs (SAPs/CAPs) di cui avevamo bisogno per soddisfare la nostra missione imposta dal Congresso.

A quel tempo, a causa dei miei ampi compiti di supporto dell'intelligence a livello esecutivo, ero autorizzato letteralmente a tutti i compartimenti pertinenti e in una posizione di estrema fiducia nelle mie capacità sia militari che civili.



Sono stato informato, nel corso dei miei doveri ufficiali, di un programma pluridecennale di recupero degli arresti anomali UAP e di reverse engineering a cui mi è stato negato l'accesso



Ho preso la decisione, sulla base dei dati che ho raccolto, di riferire queste informazioni ai miei superiori e a più ispettori generali e, di fatto, diventare un informatore.



Come sapete, ho subito ritorsioni per la mia decisione. Ma sono fiducioso che le mie azioni alla fine porteranno a un risultato positivo di maggiore trasparenza.



Grazie. Sono felice di rispondere alle vostre domande

Dichiarazione di chiusura

È con il cuore pesante e uno spirito determinato che mi trovo, sotto giuramento, davanti a voi oggi, avendo preso la decisione sulla base dei dati che ho raccolto e riportato, di fornire queste informazioni al comitato. Sono spinto in questo dovere dalla convinzione di esporre quello che consideravo un grave problema di supervisione del Congresso e un potenziale abuso delle autorità del ramo esecutivo.

Questo sforzo non è nato dalla malizia o dall'insoddisfazione ma da un impegno incrollabile per la verità e la trasparenza, uno sforzo radicato nel nostro dovere intrinseco di sostenere la costituzione degli Stati Uniti, proteggere il popolo americano e cercare approfondimenti su questa questione che hanno il potenziale per ridefinire la nostra comprensione del mondo.



In un'epoca piena di divisioni e discordie, la nostra esplorazione dell'argomento UAP sembra risuonare con un'urgenza e un fascino che trascende i confini politici, sociali e geografici. Durante la valutazione dei dati deve essere rispettato un processo democratico ed è nostra responsabilità collettiva garantire che il coinvolgimento pubblico sia incoraggiato e rispettato. In effetti, il futuro della nostra civiltà e la nostra comprensione del posto dell'umanità sulla terra e nel cosmo dipende dal successo di questo stesso processo.



La mia speranza è che le rivelazioni che scopriamo attraverso le indagini sui programmi di ingegneria inversa non umani che ho riportato agiscano come uno shock ontologico (sconvolgente), un catalizzatore per una rivalutazione globale delle nostre priorità. Mentre avanziamo su questa strada, potremmo essere pronti a consentire uno straordinario progresso tecnologico in un futuro in cui la nostra civiltà supererà l'attuale stato dell'arte nella propulsione, nella scienza dei materiali, nella produzione e nello stoccaggio di energia.



La conoscenza che stiamo per acquisire dovrebbe spronarci verso un futuro più illuminato e sostenibile, un futuro in cui si accende la curiosità collettiva e la cooperazione globale diventa la norma, piuttosto che il

eccezione.



Grazie

Ryan Graves

Dichiarazione di apertura

Presidente Grothman, Ranking Member Garcia, illustri membri della sottocommissione di supervisione della Camera per la sicurezza nazionale, le frontiere e gli affari esteri, rappresentanti Burchett e Luna, grazie per aver tenuto la prima udienza pubblica sull'UAP per ascoltare i piloti militari e gli informatori.

Mi chiamo Ryan "FOBS" Graves e sono un ex pilota di F-18 con oltre un decennio di servizio nella Marina degli Stati Uniti, inclusi due dispiegamenti nell'Operazione Enduring Freedom e nell'Operazione Inherent Resolve. Ho assistito in prima persona a UAP avanzati su più sistemi di sensori e sono qui per esprimere le preoccupazioni di innumerevoli equipaggi di aerei commerciali e veterani militari che mi hanno confidato i loro incontri simili.

Posso dirvi che gli UAP avanzati sono un problema di sicurezza nazionale e di sicurezza aerea.

È passato più di un decennio da quando il mio squadrone ha iniziato a assistere regolarmente a UAP avanzati che dimostrano manovre complesse e non abbiamo ancora risposte. Ho fondato Americans for Safe Aerospace per creare un centro di supporto, ricerca e istruzione pubblica per il personale di volo influenzato dagli incontri con UAP.

Ora abbiamo quasi 5.000 membri e stiamo lavorando attivamente con più di 30 testimoni UAP che si sono rivolti a noi. Sono anche presidente dell'UAP Integration & Outreach Committee per l'American Institute of Aeronautics and Astronautics, dove abbiamo riunito un team di volontari di quasi 80 dottorandi e ingegneri aerospaziali dedicati ad affrontare la scienza attorno a questo problema.



Oggi vorrei incentrare la nostra discussione su tre questioni critiche che richiedono la nostra attenzione immediata e un'azione concertata.

Mentre ci riuniamo qui, gli UAP sono nel nostro spazio aereo, ma sono gravemente sottostimati.



1. Questi avvistamenti non sono rari o isolati; sono routine. Equipaggi militari e piloti commerciali, osservatori addestrati le cui vite dipendono da un'accurata identificazione, sono spesso testimoni di questi fenomeni.

2. Lo stigma associato all'UAP è reale e potente e sfida la sicurezza nazionale. Mette a tacere i piloti commerciali che temono ripercussioni professionali, scoraggia i testimoni ed è solo aggravato dalle recenti affermazioni del governo che mettono in dubbio la credibilità delle testimonianze oculari.

3. Il governo sa di più sull'UAP di quanto non sia condiviso pubblicamente e pratiche di classificazione eccessive tengono nascoste informazioni cruciali. C'è una mancanza di trasparenza intorno a UAP che è inquietante. Dal 2021, tutti i video UAP sono classificati come segreti o superiori. Questo livello di segretezza non solo impedisce la nostra comprensione, ma alimenta speculazione e diffidenza.



La mia esperienza: incontri UAP in W-72



Sono entrato a far parte della Marina degli Stati Uniti nel 2009. Come pilota, sono stato addestrato per essere un osservatore esperto, incaricato di identificare qualsiasi aeromobile all'interno della nostra area operativa. Nel 2014 ero vicino a Virginia Beach come parte del VFA-11, un Navy Fighter/Attack Squadron composto da F/A-18F Super Hornet. Dopo un aggiornamento del nostro sistema radar, abbiamo iniziato a rilevare oggetti sconosciuti nel nostro spazio aereo. Inizialmente liquidati come difetti del software, abbiamo presto confermato queste tracce radar con sensori a infrarossi, confermando la loro presenza fisica.



Nel corso del tempo, gli avvistamenti UAP sono diventati un segreto di Pulcinella tra il nostro equipaggio.



Erano un evento comune, visto dalla maggior parte dei miei colleghi sul radar e occasionalmente da vicino. Gli avvistamenti erano così frequenti che entrarono a far parte dei brief quotidiani.



Un incidente cruciale si è verificato durante una missione di addestramento al combattimento aereo nell'area di avvertimento W-72, un blocco esclusivo di spazio aereo dieci miglia [16 chilometri] a est di Virginia Beach. Tutto il traffico nell'area di allenamento passa attraverso un singolo punto GPS a una determinata altitudine. Proprio nel momento in cui i due jet hanno varcato la soglia, uno dei piloti ha visto un cubo grigio scuro all'interno di una sfera trasparente, immobile contro il vento, fissato direttamente nel punto di ingresso.



I jet, distanti solo 100 piedi [30 metri] l'uno dall'altro, sono stati costretti a intraprendere un'azione evasiva. Terminarono immediatamente la missione e tornarono alla base. Il nostro squadrone ha presentato un rapporto di sicurezza ma non c'è stato alcun riconoscimento ufficiale dell'incidente e nessun ulteriore meccanismo per segnalare gli avvistamenti.



UAP avanzati sfidano le spiegazioni convenzionali



L'UAP che abbiamo incontrato e tracciato su più sensori si è comportato in modi che hanno superato la nostra comprensione e tecnologia. L'UAP potrebbe accelerare a velocità fino a Mach 1, mantenere la propria posizione contro i venti della forza degli uragani e sopravvivere ai nostri aerei da combattimento, operando continuamente per tutto il giorno. Non avevano alcun mezzo visibile di portanza, superfici di controllo o propulsione, niente che assomigliasse a un normale aereo con ali, flap o motori. Sono un ingegnere formalmente formato e non ho spiegazioni per questo.



Di recente, ho ricevuto conferma che questi incontri sono stati anche uno shock per la catena di comando da uno dei nostri consiglieri dell'ASA, il contrammiraglio Tim Gallaudet, ex capo della National Oceanic and Atmospheric Administration e oceanografo della Marina. Mentre prestava servizio come ammiraglio presso il Fleet Forces Command, ha ricevuto un'e-mail riservata su SIPRNET nel 2015 dal suo capo, il comandante delle operazioni, a tutti gli ammiragli a 1 e 2 stelle

subordinati. Il titolo dell'e-mail era "Problema urgente per la sicurezza del volo".



Ha allegato l'ormai famoso video GO-FAST UAP di un F/A-18 della Marina, chiedendo se qualcuno ne conoscesse l'origine e ha espresso preoccupazione per la sicurezza del volo su molteplici collisioni quasi a mezz'aria con UAP nella zona di preallarme al largo di Virginia Beach, dove si sono verificati i miei incontri, notando che avrebbero potuto interrompere l'esercizio per motivi di sicurezza.



L'ammiraglio Gallaudet lo esaminò con il suo vice. Il giorno successivo, l'e-mail venne rimossa dal suo sistema e da quello del suo vice e, nonostante si incontrasse abitualmente con questo gruppo di persona, nessuno ne parlò. Egli suppose che l'e-mail sia stata rimossa in relazione a un programma di accesso speciale riservato. Non riusciva a credere che non ci fosse alcuna discussione su un'urgente questione di sicurezza del volo. Ha dichiarato pubblicamente che dopo aver visto il rapporto, non credeva che questi UAP rappresentassero alcuna tecnologia umana conosciuta.



Gli equipaggi lungo la costa orientale continuano a incontrare UAP avanzati quasi un decennio dopo e l'identità di questi UAP rimane sconosciuta.



Americans for Safe Aerospace equipaggio e programma di testimonianza UAP militare



Riconoscendo la necessità di azione e risposte, ho fondato Americans for Safe Aerospace, che ora conta quasi 5.000 membri. Quello che non avevo previsto era quanti veterani militari UAP e testimoni di equipaggi di volo commerciale ci avrebbero contattato. Da allora l'organizzazione è diventata un rifugio per più di 30 testimoni UAP che in precedenza non si erano pronunciati a causa dell'assenza di un processo sicuro. La maggior parte non vuole parlare pubblicamente. Hanno paura delle conseguenze professionali. Vogliono solo aggiungere il proprio account al set di dati.



Piloti commerciali



La maggior parte dei testimoni sono piloti commerciali delle principali compagnie aeree. Spesso sono veterani con decenni di esperienza di volo. I piloti stanno segnalando UAP ad altitudini che sembrano essere sopra di loro a 40.000 piedi [12000 metri], potenzialmente in orbita terrestre bassa o nella zona grigia sotto la linea di Karman, facendo manovre inspiegabili, come virate a destra e orbite retrograde, o j-hooks. A volte questi rapporti sono ricorrenti, con numerosi avvistamenti recenti a nord delle Hawaii e del Nord Atlantico. Ciò che ci dicono i piloti commerciali può sfidare la credenza, spesso iniziando con scuse come "Mi scuso, mi rendo conto che sembrerà pazzesco...". Sono osservatori addestrati, spesso ex piloti militari, che affermano di conoscere gli Starlink e sono fermamente convinti che non sia questa la spiegazione.



Altri testimoni militari



Anche altri veterani si stanno facendo avanti per quanto riguarda gli incontri UAP nel nostro spazio aereo e negli oceani. I veterani di tutti i rami del servizio, che sono autorizzati a farsi avanti dalla NDAA del 2023 al Congresso e all'All-domain Anomaly Resolution Office, esitano a farlo a causa dello stigma e di un processo confuso all'interno del governo. Attualmente, non esiste un modo pubblico per segnalare i propri account. Stiamo colmando questa lacuna.



I più convincenti riguardano le osservazioni di UAP da parte di più testimoni e sistemi di sensori, con documentazione di supporto o una tabella di marcia. Credo che questi account stiano solo grattando la superficie e altri condivideranno le loro esperienze una volta che sarà sicuro farlo.



In più casi, le notifiche contemporanee costituivano la catena di comando e in molti i dati dei sensori sono stati inoltrati per l'analisi e si sono verificate profonde irregolarità nel modo in cui i dati sono stati gestiti.

Dichiarazione di chiusura

Ci sono rapporti credibili da equipaggi sia militari che commerciali di oggetti non identificati nel nostro spazio aereo militare e commerciale che si verificano con regolarità.

La Task Force UAP ha riferito nel 2021 che ci sono stati 11 quasi incidenti con UAP e mi risulta che il numero sia cresciuto (1).



Nell'aprile 2022, la FAA ha emesso un avviso ai suoi responsabili delle operazioni che un aereo commerciale sopra il West Virginia ha subito un doppio assetto e un doppio guasto del pilota automatico durante il volo sotto un UAP. Lo stigma che circonda UAP non dovrebbe minare la gravità di questa lacuna di consapevolezza del dominio.



Se gli UAP sono droni stranieri, è un problema urgente di sicurezza nazionale. Se è qualcos'altro, è un problema per la scienza. In entrambi i casi, è una preoccupazione per la sicurezza del volo.



Prossimi passi:

Per identificare e valutare la natura e l'intento di UAP abbiamo bisogno di 1) rapporti accurati per determinare la portata, 2) autorità investigative autorizzate e imparziali, 3) un processo trasparente per condividere pubblicamente i risultati e i dati che devono essere studiati dagli scienziati.



Segnalazione pilota commerciale



Oggi, i regolamenti FAA impongono ai piloti di effettuare rapporti UAP alle organizzazioni civili. L'equipaggio di volo commerciale che assiste al volo UAP è estremamente frustrato dal fatto che non esista un sistema di segnalazione per il volo UAP e nessuna protezione contro le ritorsioni. Sono riluttanti a discutere di qualsiasi cosa "strana" alla radio con il controllo del traffico aereo o in qualsiasi forum ufficiale dell'azienda e solo più recentemente parlano liberamente tra di loro. Hanno paura delle conseguenze professionali e meritano protezione.



L'assenza di segnalazione UAP per i piloti commerciali crea una lacuna di consapevolezza del dominio nel nostro spazio aereo. Se la Cina utilizza UAP avanzato vicino alle Hawaii e i piloti commerciali lo stanno osservando regolarmente, oggi non c'è modo di collegare quei punti.



Indagini potenziati e imparziali su UAP



Dobbiamo ripristinare decenni di sfiducia nei confronti del pubblico e dei testimoni dell'UAP. La mia esperienza vissuta negli ultimi mesi è stata che se lo stigma viene respinto e i testimoni sviluppano fiducia nel processo, iniziano a emergere resoconti straordinari. L'All-domain Anomaly Resolution Office dovrebbe fungere da stanza di compensazione centrale per l'analisi degli incidenti UAP ma deve avere l'autorità di cui ha bisogno per svolgere il proprio lavoro e deve creare fiducia con i testimoni. Il direttore, il dott. Sean Kirkpatrick, ha affermato nel recente incontro del gruppo di studio indipendente della NASA che "sfere metalliche" che viaggiano fino a Mach 2 senza superficie di sollevamento visibile o propulsione sono state viste in tutto il mondo ma che AARO ha bisogno di accedere a strumenti scientificamente calibrati per valutare questi UAP. Il dottor Kirkpatrick ha anche indicato che il testimone oculare testimonia QUALCOSA.



Lo abbiamo anche sentito dire in una testimonianza al Congresso che ha operato solo sotto l'autorità del Titolo 10 e che ulteriori autorità relative al Titolo 50 avrebbero aiutato l'AARO a svolgere la sua missione. Nell'incontro pubblico IST della NASA ha spiegato che ha bisogno di accedere ai sensori calibrati scientificamente disponibili per la comunità dell'intelligence che possono caratterizzare gli UAP e la mia analisi è che ne avrebbe bisogno per indagare in modo proattivo sui resoconti dei testimoni. Tuttavia, la scorsa settimana, nella sua prima intervista pubblica, ha indicato di avere ciò di cui ha bisogno. Non sono sicuro del perché o se la sua affermazione è cambiata. Indica anche riguardo ai testimoni, che "ora ci credo". Rispetto la sfida del ruolo e gli obblighi di uno scienziato di parlare responsabilmente su questo tema ma il popolo americano vuole una comunicazione diretta.



Declassificazione e ricerca scientifica



Sono in corso due diverse conversazioni riguardanti UAP a causa della sovraclassificazione dei dati. Il governo dispone di dati UAP convincenti che vengono divulgati solo in contesti classificati. Se tutti potessero vedere i sensori e i dati video che ho, non ho dubbi che gli UAP sarebbero una priorità assoluta per la nostra difesa, intelligence e comunità scientifiche.



La mia comprensione è che tutti i video UAP dal 2021 sono classificati "Segreto" o superiore, il che impedisce al popolo americano e persino ad alcuni membri del Congresso di vedere video UAP come il video GIMBAL completo registrato dal mio squadrone. All'indomani del pallone spia della RPC e della ricalibrazione dei filtri radar del NORAD, il popolo americano vuole ancora sapere perché tre UAP sono stati abbattuti per diversi giorni come una minaccia per il traffico aereo civile. Cosa erano? Se rappresentavano una minaccia per il traffico aereo commerciale, perché non si fa altro? La sovraclassificazione dei dati UAP ci impedisce una vera indagine scientifica per ottenere risposte. La linea di fondo è, perché stiamo permettendo agli oggetti nel nostro cielo, in particolare gli oggetti che mostrano una tecnologia avanzata, di non essere identificati? Credo che dovremmo portare avanti queste domande sulla natura dell'UAP con un metodo scientifico e una mente aperta.



In chiusura, grazie per la vostra leadership oggi su questo importante tema.



Il popolo americano merita di sapere cosa sta succedendo nei nostri cieli. È atteso da tempo.



Grazie.

Voglio innanzitutto ringraziarvi per l'invito a parlare in questo comitato sull'argomento UAP che è stato nelle notizie negli ultimi 6 anni e sembra continuare a guadagnare slancio.

Mi chiamo David Fravor e sono un comandante in pensione della Marina degli Stati Uniti. Nel novembre 2004, ero l'ufficiale comandante dello Strike Fighter Squadron Forty-One, i famosi Black Aces! Eravamo assegnati al Carrier Airwing Eleven e di stanza a bordo della USS Nimitz (CVN-68). Eravamo all'inizio del nostro ciclo di lavoro che ci avrebbe preparato per un dispiegamento di combattimento nel Golfo Persico per operazioni a sostegno delle forze di terra in Iraq. Il periodo in mare doveva andare dall'inizio di novembre alla fine di dicembre. Durante questo periodo, ci allenammo con le altre unità del Battle Group integrando e affinando le nostre abilità su cui fare affidamento durante il nostro schieramento.



Eravamo in mare da circa 2 settimane e avevo programmato di condurre un'esercitazione aria-aria 2 V 2. Il mio volo di 2 F/A-18F era il Blue Air, i bravi ragazzi, ed eravamo controllati dalla USS Princeton, CG-59. Tieni presente che gli F/A-18F sono velivoli a 2 posti con il pilota davanti e il WSO (Weapons System Officer) sul sedile posteriore. Il Red Air era pilotato dal nostro squadrone Marine F/A-18 VMFA-232.



Quando siamo partiti dalla USS Nimitz, abbiamo fatto il check-in con il controllore aereo sulla USS Princeton, ci è stato detto che l'addestramento sarebbe stato sospeso per compiti nel mondo reale. Il mio gregario si è unito e abbiamo proceduto verso un contatto a ovest del nostro punto CAP (Combat Air Patrol). Il punto CAP è dove ci fermeremo prima di iniziare le nostre corse di addestramento, a circa 40 miglia a sud della nave.



Eravamo in mare da circa 2 settimane e avevo programmato di condurre un'esercitazione aria-aria 2 V 2. Il mio volo di 2 F/A-18F era il Blue Air, ragazzi in gamba, ed eravamo controllati dalla USS Princeton, CG-59. Tenete presente che gli F/A-18F sono velivoli a 2 posti con il pilota davanti e il WSO (Weapons System Officer) sul sedile posteriore. Il Red Air era pilotato dal nostro squadrone Marine F/A-18 VMFA-232.



Quando siamo partiti dalla USS Nimitz, abbiamo fatto il check-in con il controllore aereo sulla USS Princeton, ci è stato detto che l'addestramento sarebbe stato sospeso per compiti nel mondo reale. Il mio gregario si è unito e abbiamo proceduto verso un contatto a ovest del nostro punto CAP (Combat Air Patrol). Il punto CAP è dove ci fermiamo prima di iniziare le nostre corse di addestramento, a circa 40 miglia [60 chilometri] a sud della nave.



Mentre procedevamo verso ovest e mentre il controllore di volo contava il raggio, non avevamo nulla sui nostri radar e non sapevamo cosa avremmo visto al nostro arrivo. Anche il controllore aereo sulla nave non ne aveva idea ma aveva osservato questi oggetti sul loro sistema di combattimento Aegis nelle 2 settimane precedenti. Stavano scendendo da oltre 80.000 piedi [24000 chilometri] rapidamente a 20.000 piedi [6000 chilometri] dove sarebbero rimasti per ore per poi risalire.



Quando siamo arrivati alla posizione a 20.000 piedi [6000 chilometri], il controllore ha chiamato Merge Plot, il che significa che il nostro blip radar si trovava ora nella stessa cella di risoluzione radar del contatto. Mentre ci guardavamo intorno, abbiamo notato dell'acqua bianca alla nostra destra. Il tempo il giorno dell'incidente era il più vicino possibile a una giornata perfetta, cielo sereno, venti leggeri, mare calmo (nessuna cresta bianca dalle onde), quindi l'acqua bianca si stagliava nel grande oceano blu. Mentre tutti e 4 guardavano in basso, abbiamo visto un piccolo oggetto bianco a forma di Tic Tac con l'asse longitudinale rivolto a N/S, che si muoveva molto bruscamente sopra l'acqua bianca. Non c'erano rotori o superfici di controllo del volo visibili, come le ali. Quando abbiamo iniziato una virata in senso orario per osservare l'oggetto, io e il mio WSO abbiamo deciso di scendere per avvicinarci e l'altro aereo è rimasto in copertura alta per osservare sia noi che il Tic Tac. Abbiamo proceduto intorno al cerchio di circa 90 gradi dall'inizio della nostra discesa e l'oggetto ha improvvisamente spostato il suo asse longitudinale, allineato con il mio aereo e ha iniziato a salire in una virata in senso orario. Abbiamo continuato a scendere per altri 270 gradi quando abbiamo fatto un movimento del muso in basso per dirigerci verso il punto in cui si sarebbe trovato il Tic Tac quando avremmo tirato il muso sull'oggetto. La nostra altitudine a questo punto era di circa 15.000 piedi [4500 chilometri] con il Tic Tac a circa 12.000 piedi [3600 chilometri]. Quando abbiamo tirato il naso sull'oggetto a circa mezzo miglio [800 metri] con l'oggetto appena a sinistra del nostro naso, ha rapidamente accelerato ed è scomparso proprio davanti al nostro aereo. Anche il nostro gregario, a circa 8.000 piedi [2400 chilometri] sopra di noi, l'ha perso la vista. Ci siamo immediatamente girati per cercare l'acqua bianca solo per scoprire che era sparita anche lei. Mentre tornavamo indietro verso il nostro punto CAP, a circa 60 miglia [96 chilometri] a est, il controllore di volo ci fece sapere che l'oggetto era riapparso sul radar Aegis SPY 1 di Princeton nel nostro punto CAP. Questo oggetto Tic Tac aveva appena percorso 60 miglia [96 chilometri] in un periodo di tempo molto breve (meno di un minuto), aveva prestazioni di gran lunga superiori al mio nuovissimo F/A-18F e non funzionava con nessuno dei noti principi aerodinamici che ci aspettiamo per oggetti che volano nella nostra atmosfera.



Tornammo a Nimitz e parlammo di ciò a cui avevamo assistito con uno dei miei equipaggi che si stava preparando al varo. È stato quell'equipaggio a girare l'ormai famoso video di circa 90 secondi rilasciato dall'USG nel 2017. Quello che non si vede è la registrazione radar che mostrava il jamming [un disturbo] del radar APG-73 nell'aereo ma vediamo nel video che l'oggetto non emette alcun pennacchio IR (infrarossi) come ci si aspetterebbe da un normale sistema di propulsione.



Ciò che è scioccante è che l'incidente non è mai stato indagato, nessuno del mio equipaggio è mai stato interrogato, i nastri non sono mai stati presi e dopo un paio di giorni si è trasformato in una grande storia da raccontare agli amici. Solo nel 2009 Jay Stratton mi ha contattato per indagare su ciò che abbiamo osservato. All'insaputa di tutti noi, Jay faceva parte del programma ATIP (Anomalous Threat Identification Program) guidato da Lue Elizondo fuori dal DOD. Mi riferisco al rapporto Unofficial Official Report che è ora disponibile su Internet!



Anni dopo sono stato contattato da Alex Dietrich, l'altro pilota del mio volo, chiedendomi se fossi mai stato contattato in merito all'incidente dopo il 2009. Da allora mi ero ritirato e la mia risposta è stata no ma le ho detto che se la gente voleva parlare, lo sarei stato felice di incontrarla. Alex ha dichiarato di essere stata invitata più volte al Pentagono per discutere dell'evento e vedere altri video di UAP. Sono stato contattato dal signor Elizondo poco dopo aver parlato con Alex nel 2016. Abbiamo chiacchierato brevemente e mi è stato detto che sarebbe rimasto in contatto.



Nelle settimane che passarono mi resi conto che Lue aveva lasciato il pentagono in segno di protesta e si era unito a Tom Delonge, Chris Mellon, Steve Justice e altri per formare la To The Stars Academy. È stata questa organizzazione che ha insistito sulla questione con i principali esperti del settore e funzionari dell'USG, ha lavorato con Leslie Keane, Ralph Blumenthal e Helene Cooper per pubblicare gli articoli sul NYT nel dicembre 2017 ammettendo che l'USG stava esaminando gli UAP e ha rimosso lo stigma dell'UFO argomento che ci ha portato ad essere qui oggi.



Quegli articoli hanno aperto una porta al governo e al pubblico che non può essere chiusa. Ha suscitato un interesse da parte dei nostri funzionari eletti che non si concentrano sui "piccoli uomini verdi" ma sul capire cosa sono questi velivoli, da dove vengono, la tecnologia che possiedono e come funzionano. Ha anche portato alla legge sulla protezione degli informatori nel recente NDAA.



Ci sono più testimoni che si fanno avanti che affermano di avere una conoscenza di prima mano, di cui sono sicuro che il signor Grusch parlerà o ne ha già discusso. Ciò che mi preoccupa è che non vi è alcuna "supervisione" da parte dei nostri funzionari eletti su qualsiasi cosa associata al nostro governo che possiede o lavora su veicoli che crediamo non provengano da questo mondo.

Questo problema non riguarda la piena divulgazione pubblica che potrebbe minare la sicurezza nazionale ma si tratta di garantire che il nostro sistema di controlli e contrappesi funzioni in tutto il lavoro svolto nel nostro governo utilizzando i fondi dei contribuenti.



Relativamente ai programmi governativi, anche i programmi non riconosciuti hanno un certo livello di supervisione da parte dei membri del comitato appropriato alla Camera e al Senato e questo lavoro che si dice avvenga dalle testimonianze degli informatori non dovrebbe essere esente.



In chiusura, vorrei dire che l'Oggetto Tic Tac che abbiamo incontrato nel novembre 2004 era di gran lunga superiore a qualsiasi cosa avessimo in quel momento, abbiamo oggi o stiamo cercando di sviluppare nei prossimi 10 anni o più. Se in effetti disponiamo di programmi che possiedono questa tecnologia, deve essere supervisionata da quelle persone che i cittadini di questo grande paese hanno eletto alla carica per rappresentare ciò che è meglio per gli Stati Uniti e nel migliore interesse dei suoi cittadini.



Vi ringrazio per il tempo dedicato oggi e Dio benedica l'America!





