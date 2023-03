Una sezione dell'universo (in bianco e nero), con aloni di materia oscura indicati da punti e le loro strutture topologiche su larga scala associate indicate da colori.

La distribuzione è, però, eterogenea e il materiale cosmico può accumularsi in alcune aree e mancare in altre. Quindi, i ricercatori hanno iniziato a sondare la struttura dell'universo trattando la ripartizione delle galassie come un insieme di punti, analogamente alle singole particelle di materia che compongono un materiale, piuttosto che come una distribuzione continua. Questa tecnica ha consentito l'applicazione della matematica sviluppata per la scienza dei materiali per quantificare il relativo disordine dell'universo, consentendo una migliore comprensione della sua struttura fondamentale.

Il lavoro, pubblicato su Physical Review X, è stato condotto da Salvatore Torquato, dell'Institute for Advanced Study, Lewis Bernard professore di scienze naturali nei dipartimenti di chimica e fisica dell'Università di Princeton e dal dottorando e Oliver Philcox.

Ognuna delle 1.000 simulazioni eseguite è costituita da un miliardo di "particelle" di materia oscura, i cui ammassi, formati dall'evoluzione gravitazionale, fungono da proxy per le galassie.

Il risultato principale

Il gruppo di ricerca ha mostrato che su scale più grandi (dell'ordine di diverse centinaia di megaparsec), l'universo si avvicina all'iperuniformità, mentre su scale più piccole (fino a 10 megaparsec) diventa quasi antiiperuniforme e fortemente disomogenea.

"Il passaggio percepito tra ordine e disordine dipende in gran parte dalla scala", ha affermato Torquato. "La tecnica puntinista di Georges Seurat nel dipinto Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte produce un effetto visivo simile; l'opera appare disordinata se vista da vicino e altamente ordinata da lontano. In termini di universo, il grado di ordine e disordine è più sottile, come con un Test di Rorschach che può essere interpretato in un numero infinito di modi".

Per ottenere un quadro coerente e obiettivo dell'ordine, il team ha utilizzato una moltitudine di strumenti statistici. Pertanto, le loro scoperte, sebbene effettuate in un contesto cosmologico, si traducono in una serie di altri sistemi fisici dinamici.

Questo lavoro interdisciplinare, che combina le tecniche della cosmologia e della fisica della materia condensata, ha implicazioni future per entrambi i campi. Oltre alla distribuzione delle galassie, con questi strumenti è possibile esplorare molte altre caratteristiche dell'universo, compresi i vuoti cosmici e le bolle di idrogeno ionizzato che si sono formate durante la fase di reionizzazione dell'universo. Contemporaneamente, i nuovi fenomeni scoperti sull'universo possono fornire informazioni su vari sistemi sulla Terra.