Missione DART: confermata l'orbita di Dimorphos

La notte del 7 luglio 2022, il Lowell Discovery Telescope vicino a Flagstaff, in Arizona, ha catturato questo frame in cui l'asteroide Didymos, situato vicino al centro dello schermo. L'immagine fa parte di una sequenza in cui l'asteroide si muove nel cielo notturno.

La sonda impattatore è il primo tentativo al mondo di modificare la velocità e il percorso del movimento di un asteroide nello spazio, un metodo di deflessione di un asteroide che potrebbe rivelarsi utile in futuro per la difesa planetaria.

"Le misurazioni effettuate dal team all'inizio del 2021 sono state fondamentali per assicurarsi che DART arrivasse nel posto giusto e al momento giusto per il suo impatto cinetico in Dimorphos", ha affermato Andy Rivkin, responsabile del team investigativo DART presso la Johns Hopkins University Applied Laboratorio di fisica (APL) a Laurel, nel Maryland. "Confermare quelle misurazioni con nuove osservazioni ci mostra che non abbiamo bisogno di alcun cambio di rotta e siamo già a posto".

La comprensione della dinamica dell'orbita di Dimorphos è importante per valutare anche cosa succederà dopo l'impatto. Secondo alcuni, se Dimorphos non avesse un nucleo solido ma fosse una pila di macerie come molti altri asteroidi, l'impatto potrebbe essere più forte del previsto. Ma, in generale, se DART avrà successo la piccola luna del sistema binario, si avvicinerà a Didymos, riducendo l'orbita. Misurare questo cambiamento sarebbe di per sé semplice, se non entrassero in gioco altre forze sottili come, ad esempio, la spinta della radiazione solare. "Non vogliamo, all'ultimo minuto, dire: 'Oh, ecco qualcosa a cui non avevamo pensato o fenomeni che non avevamo considerato'. Vogliamo essere sicuri che qualsiasi cambiamento che vediamo sia interamente dovuto a ciò che DART l'ha fatto", ha spiegato Nick Moskovitz, astronomo del Lowell Observatory a Flagstaff, in Arizona, e responsabile della campagna di osservazione di luglio.

Osservazioni prima e dopo l'impatto



Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, all'incirca nel periodo dell'impatto di DART, Didymos e Dimorphos si avvicineranno di più alla Terra, fino a 10,8 milioni di chilometri ma a marzo 2021 il sistema Didymos era fuori dalla portata della maggior parte dei telescopi terrestri a causa della distanza. All'inizio di luglio il DART Investigation Team ha impiegato potenti telescopi in Arizona e Cile: il Lowell Discovery Telescope al Lowell Observatory, il Magellan Telescopio dell'Osservatorio di Las Campanas e del telescopio SOAR (Southern Astrophysical Research), per osservare il sistema di asteroidi e cercare i cambiamenti nella sua luminosità. Questi cambiamenti, chiamati "eventi reciproci", si verificano quando uno degli asteroidi passa di fronte all'altro a causa dell'orbita di Dimorphos, bloccando parte della luce riflessa dalle rispettive superfici.

In tutto, il team è stato in grado di estrarre dai dati i tempi di 11 nuovi eventi reciproci. Lo studio delle variazioni nella luminosità ha consentito agli scienziati di determinare con precisione quanto tempo impiega Dimorphos per orbitare attorno all'asteroide più grande e quindi prevedere dove si troverà Dimorphos in momenti specifici, incluso quando DART impatterà.

Questa campagna di osservazione ha consentito al team di perfezionare anche il processo il processo di verifica che sarà utilizzato per determinare se DART ha avuto successo dopo l'impatto, modificando l'orbita di Dimorphos.