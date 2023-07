Tagli dolorosi al budget NASA 2024

La commissione per gli stanziamenti del Senato ha avanzato un disegno di legge di spesa per il Commercio, la Giustizia e la Scienza (CJS) per l'anno fiscale 2024 con un voto di 28-1 durante una sessione del 13 luglio. Quel disegno di legge finanzia, tra le altre agenzie, la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e la National Science Foundation (NSF).

Il comitato non aveva rilasciato il testo del disegno di legge o il rapporto di accompagnamento all'inizio del 14 luglio, ma un riepilogo del disegno di legge del comitato affermava che avrebbe fornito 25,0 miliardi di dollari alla NASA. Ciò è inferiore ai 25,384 miliardi di dollari ricevuti dall'agenzia nell'anno fiscale 2023 e significativamente inferiore ai 27,185 miliardi di dollari richiesti dall'agenzia per il 2024.

Artemis si salva

Quel riepilogo non includeva nel disegno di legge un'interruzione completa dei finanziamenti per l'agenzia, ma osservava che i programmi di esplorazione della NASA avrebbero ricevuto 7,74 miliardi di dollari, meno dei 7,97 miliardi di dollari richiesti per il 2024 ma più dei 7,47 miliardi di dollari ricevuti da quei programmi nel 2023. importo, affermava il riepilogo, che ha interamente finanziato Orion, il sistema di lancio spaziale e i sistemi di terra fornendo "finanziamenti sufficienti per continuare i progressi nello sviluppo della campagna Artemis", inclusi i premi del sistema di atterraggio umano a SpaceX e Blue Origin.

In brevi commenti alla sessione, i senatori hanno affermato che l'esplorazione rimane la loro massima priorità. Il disegno di legge finanzia "gli strumenti di NASA per riportare gli astronauti sulla Luna, inclusa la prima donna e persona di colore, e per mantenere la leadership degli Stati Uniti nello spazio," ha affermato la senatrice Jeanne Shaheen (Partito Democratico - New Hampshire), presidente degli stanziamenti del sottocomitato CJS.

Nella foto il Senato degli Stati Uniti durante un'assemblea. Credito: US Senate

"Siamo stati in grado di proteggere la priorità nazionale più importante all'interno del budget della NASA, almeno a mio avviso, che è riportare gli esseri umani sulla Luna e mantenere il nostro vantaggio strategico nello spazio," ha affermato il senatore Jerry Moran (Repubblicano - Kansas), membro di rango della sottocommissione CJS.

Il riepilogo del disegno di legge ha anche rilevato che le divisioni di scienze della Terra, astrofisica ed eliofisica della NASA sarebbero state finanziate a livelli pari o leggermente superiori al 2023. Ciò includeva il ripristino di un taglio di 54 milioni di dollari proposto per l'eliofisica nella richiesta di budget 2024.

I campioni da Marte invece no...

Il riassunto taceva sulla scienza planetaria, ma una bozza del linguaggio del rapporto che circolava online suggeriva una forte preoccupazione da parte dei responsabili del Senato sullo stato di Mars Sample Return (MSR). Quella bozza ha stanziato solo 300 milioni di dollari per MSR, meno di un terzo dei 949,3 milioni richiesti, citando ritardi e impatti fiscali su altri programmi scientifici della NASA. Ciò avviene tra le revisioni della NASA che presentano scenari in cui il costo di MSR sarebbe circa il doppio delle precedenti stime dell'agenzia.

Inoltre, quella bozza del rapporto ordinava alla NASA di fornire al comitato una stima dei costi di MSR che rientrasse in un tetto di 5,3 miliardi di dollari, un livello raccomandato dal sondaggio decennale della scienza planetaria pubblicato lo scorso anno. Se la NASA non sarà in grado di farlo, afferma la bozza, MSR verrà annullato e i suoi fondi saranno riassegnati ad altre missioni scientifiche oltre ad Artemis.

Il MSR sarà una campagna costituita da una serie di missioni spaziali per raccogliere campioni di roccia e polvere dalla superficie di Marte e riportarli sulla Terra per analisi. Il progetto più recente per la raccolta di campioni dal suolo marziano è una proposta congiunta NASA-ESA. Sebbene i piani della NASA e dell'ESA per riportare campioni sulla Terra siano ancora in fase di progettazione nel 2022, già diversi campioni sono stati raccolti su Marte dal rover Perseverance e restano in attesa di essere prelevati.

I finanziamenti nelle leggi della Camera e del Senato sono inferiori alla richiesta in gran parte a causa dell'accordo sul tetto del debito raggiunto alla fine di maggio, in cui il Congresso e la Casa Bianca hanno concordato di aumentare il limite del debito in cambio di un tetto ai finanziamenti discrezionali, che includono la NASA, ai livelli del 2023 per il 2024. Ovviamente in questi tagli non rientrano modifiche alle spese per la Difesa.

Nell'illustrazione artistica i vari componenti della missione MSR. Credito: NASA

Moran ha dichiarato durante la sessione che i limiti di budget, che hanno interessato la NASA oltre alle altre agenzie. “Avranno sfide significative nel continuare tutti i loro programmi. Sono deluso da questo," ha detto della NASA. "Questi tagli profondi e dolorosi erano inevitabili in base all'accordo concluso dal presidente [della Camera] e dal presidente".

"La NASA avrà molto lavoro da fare per capire come continuare i programmi che stanno attualmente pianificando," ha aggiunto.

I funzionari della NASA avevano riconosciuto dall'approvazione dell'accordo sul tetto del debito che il finanziamento dell'agenzia per il 2024 non sarebbe stato all'altezza della sua richiesta. "È davvero impegnativo in questo momento guardando a dove siamo finiti," dopo l'accordo, ha dichiarato l'amministratore associato della NASA Bob Cabana durante un discorso del 12 luglio alla conferenza Future Space 2023.

“Il presidente ha raccomandato 27,2 miliardi di dollari. Finiremo con meno di quello mentre andiamo avanti," ha proseguito. “Ci vorranno alcune decisioni difficili da parte nostra. Potrebbe spostare le cose un po 'più a lungo. Potrebbe significare che alcune cose dovranno essere fermate.”

La Cina gioisce

Quindi, mentre Artemis ed il ritorno degli esseri umani sulla Luna pare una priorità bi-partisan della politica USA, il destino della costosa missione Sample Mars Return sembra invece sempre più in bilico e, forse, i primi campioni di suolo marziano, da poter studiare nei laboratori terrestri, dovranno attendere la missione robotica cinese Tianwen-3 del 2028 il cui ritorno sulla Terra è previsto nel 2031.