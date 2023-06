Ax-2 e Shenzhou-15 sono a casa

Non capita spesso che due missioni spaziali con equipaggio eseguano il rientro sulla Terra nel giro di pochi giorni. E' successo la settimana scorsa quando la missione privata Axiom-2 ha terminato la sua breve permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e l'equipaggio della Shenzhou-15 ha concluso il suo lungo soggiorno sulla stazione spaziale cinese Tiangong. Ma iniziamo dalla seconda missione di Axiom:

Si chiude il secondo capitolo

Il pilota spaziale più esperto d'America e i suoi tre compagni di equipaggio astronauti privati si sono sganciati dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e sono tornati sulla Terra il 31 maggio 2023, risplendendo nel cielo notturno come una stella cadente infuocata prima di ammarare nel Golfo del Messico.

Con il comandante veterano Peggy Whitson e il copilota John Shoffner che monitoravano il rientro automatico, affiancati a sinistra e a destra dagli astronauti sauditi, al loro primo volo, Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi, i razzi frenanti della capsula si sono accesi alle 2:14 UTC, rallentando la Crew Dragon 'Freedom' quel tanto che bastava per farla rientrare nell'atmosfera nel lato opposto della sua orbita.

Ventisei minuti dopo, muovendosi ancora a quasi 8 km al secondo, lo scudo termico della Crew Dragon ha incontrato i primi strati dell'atmosfera, sopportando temperature fino a 1.900 gradi Celsius mentre scendeva lungo una traiettoria da nord-ovest a sud-est attraverso il cuore dell'America.

Su Twitter sono stati pubblicati diversi video che mostrano l'accattivante rientro della navicella dall'Oklahoma al Mississippi meridionale, suscitando stupore e curiosità su ciò che stava causando lo spettacolo del cielo - non sorprende, forse, dato che SpaceX non aveva fornito alcuna guida sul percorso della capsula su tutti gli Stati Uniti.

Finalmente a casa

In ogni caso, 12 ore dopo lo sgancio dalla stazione spaziale e 34 minuti dopo l'uscita dall'orbita, i quattro paracadute principali della Crew Dragon si sono aperti, abbassando la nave fino a un leggero ammaraggio alle 23:04 locali (le 3:04 UTC), a sud di Panama City, in Florida.

Nella foto la capsula Crew Dragon 'Freedom' mentre sta per sganciarsi dalla ISS al termine della missione privata Axiom.2. Credito: SpaceX/NASA

"A nome di SpaceX, bentornata a casa," ha comunicato via radio un ingegnere del controllo di volo dal quartier generale di SpaceX a Hawthorne, in California. Whitson ha risposto: “È stata una corsa fenomenale! Ci è davvero piaciuto tutto.”

Gli equipaggi di SpaceX erano di stanza nelle vicinanze e in pochi minuti il personale ha raggiunto la capsula che oscillava lentamente, alla ricerca di perdite di propellente o altri problemi di sicurezza. Ma la navicella spaziale era in buone condizioni e il team ha continuato le operazioni trasportando la Crew Dragon a bordo della nave di recupero 'Megan'.

Gli equipaggi della stazione spaziale che rientrano sulla Terra dopo una missione di lunga durata, riadattandosi alla gravità dopo mesi nell'assenza di gravità dello spazio, vengono portati fuori dalle loro capsule, posti su barelle e trasportati sulla nave per i controlli medici iniziali.

Ma dopo soli nove giorni nello spazio, Whitson e i suoi compagni di equipaggio non hanno avuto problemi a uscire da soli, anche se con l'assistenza degli equipaggi di supporto. Tutti e quattro sono poi tornati sulla terraferma in elicottero prima di un volo più lungo per rientrare a Houston per il debriefing e le riunioni con la famiglia e gli amici.

La missione Ax-2, dal nome appropriato, è stata la seconda visita commerciale alla stazione noleggiata da Axiom Space, con sede a Houston, che sta progettando un complesso di laboratori completamente commerciale per fornire opportunità di ricerca nell'orbita terrestre bassa dopo che la ISS verrà dismessa, alla fine del decennio.

Con l'incoraggiamento della NASA, l'azienda sta utilizzando missioni di breve durata di astronauti privati, come Ax-1 l'anno scorso e ora Ax-2, per acquisire esperienza e sviluppare le procedure necessarie per coordinare le attività con più agenzie spaziali e centri di controllo di volo in tutto il mondo. Allo stesso tempo, gli equipaggi conducono le proprie ricerche.

Nell'immagine, tratta da un webcast, l'equipaggio di Axiom-2 a bordo della ISS durante uno dei collegamenti con la Terra. Credito: Axiom Space

Dopo il lancio dal Kennedy Space Center il 21 maggio con un Falcon 9 di SpaceX, Whitson, Shoffner, Alqarni e Barnawi hanno dedicato lunghe ore alla realizzazione di 20 progetti di ricerca e alla partecipazione a più trasmissioni STEM (acronimo per Science, Technology, Engineering e Mathematics) agli studenti di tutta l'Arabia Saudita per promuovere l'interesse per la matematica e la scienza.

Nonostante la complessità di portare a termine la loro agenda nel bel mezzo della ricerca in corso da parte dell'equipaggio a tempo pieno della stazione, i team Axiom-SpaceX-NASA sono riusciti a far funzionare tutto e tutti gli 11 astronauti della stazione sembravano divertirsi insieme.

"È stato un piacere averti a bordo," l'astronauta della NASA Steve Bowen ha comunicato via radio a Whitson poco dopo lo sganciamento. “Apprezziamo davvero tutto il duro lavoro e congratulazioni per una missione eccezionale. … Vi auguriamo mari calmi e venti calmi per il vostro ammaraggio di questa sera. Prendetevi cura di voi stessi. Volate sicuri."

Peggy da record

Whitson, 63 anni, non è estranea alle estenuanti e complesse missioni spaziali.

Astronauta NASA in pensione e ora direttrice del volo spaziale umano per Axiom, era l'astronauta spaziale americana più esperta prima di partire per la sua ultima missione. Mercoledì, allo splashdown, aveva registrato 675 giorni e cinque ore nello spazio in quattro voli, passando dal decimo al nono posto al mondo dietro a otto cosmonauti maschi.

Nella foto una raggiante Peggy Whitson, comandante di Axiom-2, appena uscita dalla Crew Dragon che li ha riportati sulla Terra. Credito: SpaceX

Durante una breve cerimonia di addio lunedì, ha trattenuto le lacrime mentre ringraziava l'equipaggio di Spedizione 69 della stazione per la loro ospitalità. "Questi ragazzi ci hanno accolto a bordo e ci hanno aiutato molto," ha detto. “Ma sono anche stati così cortesi e gentili, e apprezziamo davvero tutto questo. Ci siamo sentiti a casa mentre eravamo qui. Grazie. E tornerò!”

Anche Barnawi è rimasto commosso, dicendo “ogni storia finisce. E questo è solo l'inizio di una nuova era per il nostro Paese e la nostra regione. Quindi, vorrei solo ringraziare tutti qui che ci hanno aiutato.”

L'astronauta della NASA Frank Rubio ha concluso: “molte lacrime di onesta gioia qui, perché abbiamo avuto una grande squadra e una grande settimana. Quindi congratulazioni al team Axiom. Il vostro equipaggio ha fatto un ottimo lavoro. Congratulazioni a SpaceX per un bellissimo lancio e quello che siamo sicuri sarà un bellissimo rientro".

Per quanto riguarda il "Tornerò" di Whitson, Axiom Space pianifica ulteriori missioni di astronauti privati alla Stazione Spaziale Internazionale e Whitson è uno dei due astronauti idonei al volo sul libro paga della compagnia. L'altro è Mike Lopez-Alegria, che lo scorso anno ha comandato la prima missione privata di Axiom. Entrambi presumibilmente avranno la possibilità di visitare di nuovo la stazione spaziale come privati cittadini.

Cambio equipaggio sulla Tiangong

Ma passiamo alla seconda stazione spaziale in orbita attorno alla Terra, la cinese Tiangong.

Gli astronauti cinesi di Shenzhou 15 sono tornati sulla Terra con un atterraggio regolare e sicuro sabato 3 giugno 2023 dopo aver completato una missione di sei mesi sulla stazione spaziale Tiangong.

Nella foto il modulo di rientro della Shenzhou-15 appena atterrata mentre le squadre di Terra si apprestano ad estrarre i tre taikonauti. Credito: Xinhua/Li Zhipeng

Gli astronauti Fei Junlong, Deng Qingming e Zhang Lu sono scesi, con il loro modulo di rientro del veicolo spaziale Shenzhou 15, al sito di atterraggio di Dongfeng alle 6:33 ora di Pechino di domenica 4 giugno (le 22:33 UTC del 3 giugno), secondo la China Manned Space Agency.

L'equipaggio di Shenzhou 15 era stato lanciato da Jiuquan nel nord-ovest della Cina il 29 novembre 2022 e faceva parte del primo passaggio di consegne dell'equipaggio sulla nuova stazione spaziale cinese Tiangong. Fei e i suoi compagni avevano assunto il controllo della stazione dall'equipaggio di Shenzhou 14 all'inizio di dicembre ed hanno dato il benvenuto all'equipaggio di Shenzhou 16 arrivata il 29 maggio.

"Ci sentiamo bene", ha detto il comandante della missione Fei in una breve intervista subito dopo essere uscito dal modulo di rientro. La missione è stata il primo volo nello spazio di Deng Qingming, essendo stato selezionato nel primo gruppo di astronauti della Cina nel 1997. Sono quasi 26 anni di attesa per il suo primo viaggio nello spazio. "Ora, mi mancano davvero tanto la mia famiglia e la mia città natale. La mia esperienza come astronauta negli ultimi 25 anni mi fa credere più fermamente nel potere dei sogni e della tenacia," ha detto Deng ai media statali cinesi.

L'equipaggio di Shenzhou 15 ha intrapreso quattro attività extra-veicolari, o passeggiate nello spazio, durante il loro tempo trascorso nello spazio, stabilendo un record nazionale. Il trio ha anche svolto una serie di esperimenti scientifici e attività di sensibilizzazione.

Nella foto i due equipaggi di Shenzhou-15 (i tre a sinistra) e 16 (i tre a destra) al momento del cambio ufficiale di comando della Tiangong. Credito: CNSA

I test includevano l'utilizzo di due microscopi fotonici per visualizzare la pelle di un astronauta, testare un convertitore termoelettrico Stirling a pistone libero, nonché vari esperimenti utilizzando una camera di combustione. Due dei tre moduli di Tiangong sono moduli scientifici che contengono una serie di rack per esperimenti.

Nel frattempo, in orbita, i nuovi astronauti di Shenzhou 16 dovrebbero rimanere a bordo di Tiangong fino al prossimo novembre, quando saranno sostituiti dall'equipaggio di Shenzhou 17. La Cina mira a mantenere Tiangong operativa e occupata in modo permanente per almeno un decennio.

Con il rientro della Shenzhou-16 le persone in orbita, dopo il record della scorsa settimana, ritornano a 10, i 7 a bordo della ISS ed i 3 sulla Tiangong.