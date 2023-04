Anders Fogh Rasmussen, ex primo ministro danese, ha introdotto il rapporto con un discorso vibrante e applaudito chiedendo maggiori investimenti nell'esplorazione spaziale. "Siamo audaci, mettiamo l'Europa in prima linea nell'esplorazione spaziale!" ha detto, aggiungendo che "Se non lo facciamo, resteremo indietro e diventeremo dipendenti dagli altri".

Il 23 marzo 2023, presso la sede centrale dell'ESA a Parigi, il gruppo composto da 12 stelle, noto come "High Level Advisory Group" (HLAG), ha presentato il suo rapporto indipendente sullo stato dell'esplorazione spaziale europea alla 315esima sessione del Consiglio dell'ESA presso la sede dell'ESA a Parigi. In "Revolution Space: Europe's Mission for Space Exploration", il gruppo sostiene che l'esplorazione umana dello spazio sta subendo una rivoluzione, che l'Europa non può permettersi di perderla. “Paesi e regioni che non assicureranno il loro accesso indipendente allo spazio e il suo uso autonomo, diventeranno strategicamente dipendenti ed economicamente privati di una parte importante di questa catena del valore. L'obiettivo dell'Europa dovrebbe essere quello di catturare un terzo di questo mercato futuro," afferma il rapporto.

L'HLAG, che comprende leader dell'industria, del governo, del mondo accademico e della società civile, è stato istituito nell'estate del 2022 su richiesta del Consiglio dell'ESA. Il gruppo è stato incaricato di fornire una valutazione indipendente e obiettiva sulla rilevanza geopolitica, economica e sociale dell'esplorazione spaziale umana e robotica per l'Europa e ha raccomandato all'ESA di "agire in modo visionario," "agire in modo diverso" e "agire ora" sull'esplorazione spaziale. Nella sua relazione, disponibile qui, l'HLAG rileva che l'Europa non dispone di una capacità di lancio umano indipendente e pertanto fa affidamento su partner non europei per inviare esseri umani nello spazio, il che sta minacciando il suo futuro come attore credibile sulla scena economica e geopolitica globale.

Per questo motivo, il gruppo consultivo insiste sul fatto che l'Europa deve aumentare in modo significativo i suoi investimenti nell'esplorazione umana e sviluppare le proprie capacità di trasporto di voli spaziali umani per garantire e promuovere i benefici di un'economia spaziale in forte espansione. Il rapporto copriva l'esplorazione umana e robotica, entrambe essenziali per una strategia di esplorazione. Nel frattempo, il rapporto evidenzia la crescita esponenziale del valore totale dello spazio globale e sostiene che "il costo dell'inazione supererebbe di gran lunga l'investimento necessario per rendere l'Europa un attore spaziale forte e indipendente". Il rapporto suggerisce inoltre che maggiori investimenti nell'esplorazione dello spazio contribuiranno ad attrarre i migliori talenti, mantenere l'eccellenza e unire l'Europa attraverso una grande visione. Sostiene che una maggiore autonomia in questo settore renderà l'Europa un partner più forte e attraente per la cooperazione internazionale.

Il gruppo consultivo sottolinea inoltre che l'Europa dovrà adottare un nuovo modello di approvvigionamento se vuole sfruttare al meglio questa rivoluzione spaziale, consentendo all'industria di innovare e prosperare riducendo i costi. Il direttore generale dell'ESA, Josef Aschbacher, ha accolto con favore il rapporto indipendente e la sfida che propone: “L'Europa è un leader tecnologico in molti settori, dal trasporto via terra alla produzione di energia pulita e dalla produzione di chip all'economia circolare. Siamo leader anche nel settore spaziale, ad eccezione del volo spaziale umano, dove ci siamo affidati a partner internazionali. Non dobbiamo lasciare che l'accesso allo spazio sia un'area che sfugge alla competenza e alla leadership europee. Il rapporto Revolution Space è un campanello d'allarme per i leader europei affinché agiscano ora e non perdano questa opportunità. L'ESA ha l'esperienza e l'ambizione. Insieme alla nostra industria innovativa, l'ESA può realizzarlo".

Nell'immagine, uno dei disegni che appaiono sul rapporto Revolution Space del HLAG group. Credito: ESA

È stato istituito un gruppo di lavoro del Consiglio dell'ESA per esaminare le raccomandazioni del rapporto Revolution Space e preparare il prossimo Space Summit, che si terrà a Siviglia, in Spagna, il 6 novembre 2023. I 12 membri del gruppo HLAG sono:

Stefania Giannini, già Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano;

Erling Kagge, esploratore e primo uomo a raggiungere a piedi tutti e tre i “poli” (il Polo Nord, il Polo Sud e l'Everest);

Mariana Mazzucato, Professore all'University College di Londra, Direttore dell'Inst. per Innovazione e Scopo Pubblico, e Autore di Mission Economy;

Maria Theresia Niss, membro del Consiglio nazionale austriaco e presidente della Conferenza interparlamentare europea sullo spazio;

Cédric O, ex Segretario di Stato per il settore digitale della Francia;

Chris Rapley, professore di scienze del clima presso l'University College di Londra e presidente del comitato per le scienze spaziali europee della Fondazione europea della scienza;

Anders Fogh Rasmussen, ex segretario generale della NATO ed ex primo ministro della Danimarca;

Anna Rathsman, Presidente del Consiglio dell'ESA e Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Nazionale Svedese;

Tomasz Rożek, divulgatore scientifico;

François Schuiten, disegnatore di fumetti di successo;

Christoph Schweizer, amministratore delegato di Boston Consulting Group;

Saadia Zahidi, amministratore delegato del World Economic Forum.

Aggiungo due righe personali. Questo rapporto non fa che evidenziare quello che era già stato richiesto con il manifesto presentato dagli astronauti europei durante il summit spaziale di alto livello tenutosi a Tolosa nel febbraio 2022 e la recente presentazione, da parte di ArianeGroup del veicolo abitato Susie. A tutto questo dovrebbe aggiungersi un'accesso allo spazio che sia aperto a sistemi riutilizzabili, dove il futuro Ariane 6 mostra invece tutta la sua superata concezione. E' sempre più chiaro che se l'Europa non si impegnerà ad aumentare, e fin da subito, i bilanci e le proposte innovative in ambito di volo umano, potrà facilmente restare tagliata fuori dal futuro dell'umanità.

Rimanere ancora al traino degli Stati Uniti non potrà che emarginare sempre di più l'importanza dell'Europa nell'esplorazione e sfruttamento dello spazio esterno, dalla Luna a Marte ed oltre. Oltre alla Cina altri attori, come l'India e la Corea del Sud si affacciano in questo campo e l'Europa potrebbe essere ben presto superata.

Forse non è un caso che la prima missione abitata verso la Luna, Artemis 2, veda un equipaggio dove non sono presenti astronauti europei, nonostante il nostro grande contributo con il modulo di servizio di Orion e la realizzazione di gran parte dell'avamposto orbitale Gateway...