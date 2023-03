OneWeb, missione compiuta

Il successo del lancio di altri 36 satelliti OneWeb a bordo del razzo più potente dell'India, avvenuto domenica, ha portato il numero totale di veicoli spaziali OneWeb in orbita a 618, abbastanza per consentire alla società, con sede a Londra, di avviare il servizio globale a banda larga entro la fine dell'anno.

La missione è stata il penultimo lancio per la rete satellitare di prima generazione di OneWeb, con un altro lotto di veicoli spaziali di riserva programmati per il lancio su un razzo SpaceX Falcon 9 a maggio. Il lancio è stato il 18° volo dedicato al dispiegamento di satelliti OneWeb, un conteggio che include 13 lanci su razzi Sojuz russi prenotati con il fornitore di servizi di lancio francese Arianespace, tre missioni SpaceX e due voli missilistici indiani organizzati tramite New Space India Ltd. (NSIL), il braccio commerciale dell'Indian Space Research Organization, l'agenzia spaziale indiana.

La missione fondamentale ha coronato uno sforzo decennale per sviluppare, costruire e lanciare la rete OneWeb, superando la bancarotta della compagnia e le conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina lo scorso anno. "Questa è la pietra miliare più significativa nella storia di OneWeb, mentre raggiungiamo i satelliti necessari per la copertura globale," ha affermato Neil Masterson, CEO di OneWeb. “Per diversi anni, siamo rimasti concentrati sul nostro impegno a fornire una rete che fornisca connettività ai nostri clienti e alle comunità che ne hanno più bisogno. Con il dispiegamento satellitare di oggi, facilitato dal nostro team di esperti e dai nostri partner di ISRO e NSIL, stiamo realizzando questa ambizione centrale e siamo ancora più vicini a cambiare vite su larga scala".

Il razzo indiano LVM3, chiamato anche GSLV Mk.3, è decollato dal Satish Dhawan Space Center, situato sull'isola di Sriharikota, sulla costa orientale dell'India, alle 09:00 locali (le 03:30:20 UTC) di domenica 26 marzo 2023 dopo un regolare conto alla rovescia. Il razzo, alto 43,5 metri, ha acceso i due potenti propulsori a razzo solido S200 quando il conto alla rovescia ha raggiunto lo zero. I booster hanno rapidamente accelerato producendo oltre 997 tonnellate di spinta, spingendo il razzo LVM3 fuori dalla rampa di lancio dello spazioporto indiano. Il razzo inizialmente si è diretto a sud-est sopra il Golfo del Bengala, poi ha virato a sud in una manovra progettata per evitare il sorvolo dello Sri Lanka.

I due motori Vikas, avviati una volta che il razzo ha lasciato la rampa, dello stadio principale LVM3 sono rimasti accesi per circa due minuti durante il volo e i booster, una volta esaurito il propellente, sono stati rilasciati ricadendo in mare. Le due semi-ogive in cima al razzo sono state rilasciate pochi istanti dopo per rivelare i satelliti OneWeb montati sulla struttura erogatrice. Lo stadio centrale si è separato e il terzo stadio criogenico ha acceso un motore, alimentato a idrogeno ed ossigeno liquidi, che ha funzionato più di 10 minuti per accelerare i satelliti OneWeb fino alla velocità orbitale. I satelliti OneWeb hanno iniziato a separarsi dal loro distributore sullo stadio superiore del GSLV a T+19 minuti e 42 secondi. I satelliti, nell'ora successiva, sono stati rilasciati in gruppi di quattro.

Massimiliano Ladovaz, chief technology officer di OneWeb, ha twittato, sabato scorso, che i controllori di terra hanno stabilito un contatto con tutti i 36 satelliti dopo il dispiegamento dal veicolo di lancio indiano. I dati di tracciamento militare degli Stati Uniti hanno confermato che il razzo ha posizionato i satelliti su un'orbita quasi circolare sul bersaglio con un'altitudine di circa 450 chilometri e un'inclinazione di 87,4 gradi rispetto all'equatore. I satelliti OneWeb, ciascuno del peso di circa 147,5 chilogrammi al momento del lancio, avrebbero dovuto dispiegare i pannelli solari e attivare i propulsori agli ioni di xeno per manovrare nella loro orbita operativa a un'altitudine di 1.200 chilometri. Una volta nella loro orbita finale, i satelliti saranno pronti per entrare in servizio commerciale entro la fine dell'anno.

I satelliti di OneWeb sono costruiti in una fabbrica appena fuori dai cancelli del Kennedy Space Center della NASA in Florida da una joint venture tra OneWeb e Airbus Defence and Space. I satelliti sono progettati per trasmettere segnali Internet a banda larga a bassa latenza ai clienti di tutto il mondo. OneWeb, con sede a Londra, è uno dei numerosi operatori che stanno già lanciando grandi flotte di satelliti Internet o stanno pianificando di iniziare presto i lanci.

I 36 satelliti Internet OneWeb racchiusi all'interno della carenatura del carico utile del razzo LVM3. Credito: ISRO

La costellazione Internet Starlink di SpaceX, che vola ad altitudini inferiori rispetto a OneWeb, comprende attualmente più di 3.800 satelliti in orbita. La costellazione Kuiper di Amazon lancerà i suoi primi prototipi di satelliti entro la fine dell'anno, con l'intenzione di schierare più di 3.200 satelliti nei prossimi anni. OneWeb originariamente prenotava i lanci sui razzi Sojuz russi tramite Arianespace, che aveva i diritti commerciali per commercializzare i lanci del vettore Sojuz sul mercato globale. L'agenzia spaziale russa ha rifiutato di lanciare altre missioni per OneWeb dopo che i governi occidentali hanno imposto sanzioni alla Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte del paese lo scorso anno. I funzionari di OneWeb non si aspettano di riavere la custodia dei 36 satelliti OneWeb bloccati nel cosmodromo di Baikonur, controllato dalla Russia, in Kazakistan, quando furono sospesi i lanci.

La società ha rapidamente prenotato i lanci con SpaceX e NSIL per i restanti lanci necessari per completare la rete di prima generazione. OneWeb ha anche costruito dei sostituti per i satelliti confiscati dalla Russia. "Questo lancio è una pietra miliare molto importante per ISRO poiché abbiamo dimostrato il successo del lancio di un secondo payload commerciale consecutivo di OneWeb," ha affermato S. Somanath, presidente di ISRO, l'agenzia spaziale indiana. "Questo stimato cliente si è fidato delle nostre capacità e lo abbiamo dimostrato in un brevissimo lasso di tempo."

Un razzo indiano GSLV Mk.3 era già stato lanciato in ottobre con 36 satelliti OneWeb e tre missioni SpaceX da Cape Canaveral utilizzando razzi Falcon 9 a dicembre, gennaio e all'inizio di marzo hanno aggiunto altri 120 satelliti alla flotta. I 36 satelliti OneWeb lanciati sabato hanno portato il numero di veicoli spaziali OneWeb attivi a 618, infatti due satelliti si sono guastati. Il lancio finale della rete di prima generazione di OneWeb è previsto per l'inizio di maggio su un razzo Falcon 9 di SpaceX dalla Vandenberg Space Force Base, in California. Quella missione trasporterà 15 satelliti di riserva per OneWeb, oltre a un prototipo per la costellazione di prossima generazione di OneWeb, che potrebbe contare migliaia di veicoli spaziali. Il prossimo lancio di OneWeb con SpaceX condividerà un viaggio in orbita con cinque satelliti di riserva per la rete di trasmissione voce e dati di Iridium.

Si è trattato del 46esimo tentativo di lancio orbitale globale del 2023. Per l'India si è trattato appena del secondo volo orbitale dell'anno.