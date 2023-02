Due sauditi sulla ISS

La Axiom Space, leader del mercato privato del volo spaziale umano, ha annunciato oggi l'intero equipaggio per la missione Axiom Mission 2 (Ax-2), la seconda missione interamente privata diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il direttore del volo spaziale umano di Axiom Space, Peggy Whitson, ex astronauta della NASA, guiderà la missione finanziata privatamente, e l'aviatore John Shoffner di Knoxville, nel Tennessee, fungerà da pilota. I due specialisti di missione, Ali AlQarni e Rayyanah Barnawi del Regno dell'Arabia Saudita (KSA), sono membri del primo programma astronautico nazionale saudita.

La NASA e i suoi partner della ISS hanno recentemente approvato l'equipaggio dell'Ax-2, segnando un'importante pietra miliare per il viaggio del team multinazionale di quattro persone verso il laboratorio orbitante. Un razzo Falcon 9 di SpaceX lancerà l'equipaggio dell'Ax-2 a bordo di un veicolo spaziale Crew Dragon verso la ISS dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida. Una volta attraccati, gli astronauti di Axiom Space hanno in programma di trascorrere 10 giorni a bordo del laboratorio orbitante implementando una missione completa composta da attività scientifiche, di sensibilizzazione e commerciali. Il lancio della missione è previsto per la primavera del 2023 e sarà la prima missione spaziale privata a includere sia astronauti privati che astronauti in rappresentanza di governi stranieri, nonché la prima missione privata comandata da una donna.

"La seconda missione con astronauti privati di Axiom Space alla Stazione Spaziale Internazionale consolida la nostra missione di espandere l'accesso allo spazio in tutto il mondo e sostenere la crescita dell'economia dell'orbita bassa terrestre mentre costruiamo la Stazione Axiom," ha affermato Michael Suffredini, presidente e CEO di Axiom Space. "Ax-2 avvicina Axiom Space alla realizzazione di una stazione spaziale commerciale in orbita bassa terrestre e ci consente di costruire sull'eredità e sui risultati della ISS, sfruttando i vantaggi della microgravità per una vita migliore sulla Terra".

Nella foto Peggy Whitson e John Shoffer durante un volo parabolico per testare la momentanea assenza di peso. Credito: AXIOM Space.

Il comandante dell'Ax-2 Peggy Whitson

Whitson diventerà la prima donna comandante di una missione spaziale privata, aggiungendosi ai suoi precedenti traguardi, tra cui quella di capo astronauta della NASA e prima donna comandante della ISS. Inoltre, aggiungerà al suo record per il tempo cumulativo più lungo nello spazio di qualsiasi astronauta nella storia del programma spaziale statunitense. "Sono onorata di tornare sulla ISS per la quarta volta, guidando questo talentuoso equipaggio dell'Ax-2 nella loro prima missione," ha dichiarato Whitson. “Questo è un team forte e coeso determinato a condurre ricerche scientifiche significative nello spazio e ispirare una nuova generazione sui benefici della microgravità. È una testimonianza del potere della scienza e della scoperta di unificare e costruire una collaborazione internazionale”.

Il pilota dell'Ax-2 John Shoffner

Shoffner, un pionieristico uomo d'affari, aviatore e sostenitore dello STEM, ha sempre avuto un interesse per lo spazio, le stelle e l'aviazione. Ha formato un club di giovani astronauti con i suoi amici da bambino mentre seguiva le missioni Mercury, Gemini e Apollo ed è un potente sostenitore dell'educazione scientifica, tecnologica, ingegneristica, artistica e matematica (STEAM). Ha continuato a dedicarsi al volo, diventando pilota all'età di 17 anni e da allora ha accumulato più di 8.500 ore di volo, detenendo abilitazioni per diversi tipi di aeromobili. È un atleta competitivo in una varietà di sport e ha fondato la sua squadra di sport motoristici, J2-Racing. "Sono entusiasta dell'opportunità di volare a bordo dell'Ax-2 con questo talentuoso equipaggio, a dimostrazione dell'importanza dell'accesso allo spazio per tutti," ha affermato Shoffner. "Sarà un piacere condividere questa esperienza con studenti ed educatori di tutto il mondo con la speranza di ispirare la prossima generazione di ingegneri, scienziati, artisti, musicisti e pionieri dello spazio".

Gli specialisti della missione Ax-2 Ali AlQarni e Rayyanah Barnawi

Gli specialisti di missione AlQarni e Barnawi, in rappresentanza del Regno dell'Arabia Saudita, saranno i primi astronauti sauditi a visitare la ISS. Questa missione rappresenta un ritorno al volo spaziale umano per l'Arabia Saudita e renderà KSA la prima nazione non parte della partnership ufficiale della Stazione Spaziale Internazionale ad avere due astronauti a bordo della ISS contemporaneamente. Mentre 263 persone provenienti da 20 paesi hanno visitato la ISS, KSA diventerà solo la sesta nazione ad avere due astronauti nazionali che lavorano contemporaneamente a bordo del laboratorio orbitante.

Nella foto i quattro astronauti selezionati dall'Arabia Saudita: da sinistra: Mariam Fardous, Rayyanah Barnawi, Ali AlQarni e Ali Alghamdi . Credito: Saudi Space Commission.

Nel comunicato ufficiale condiviso dal Regno dell'Arabia Saudita che annunciava i due astronauti sauditi nella missione Ax-2, si affermava: "Questo volo è una pietra miliare integrale di un programma completo che mira ad addestrare e qualificare sauditi esperti per intraprendere voli spaziali umani, condurre esperimenti scientifici, partecipare a ricerche internazionali e future missioni spaziali che contribuiscono al Kingdom's Vision 2030". La KSA ha firmato un accordo con Axiom Space nel settembre del 2022 per far volare nello spazio due astronauti della Commissione spaziale saudita come specialisti di missione su Ax-2.

Barnawi e Alqarni saranno il secondo e il terzo cittadino saudita ad andare nello spazio, dopo Sultan bin Salman Al Saud, che ha volato come specialista del carico utile in una missione dello space shuttle nel 1985. Barnawi sarà la prima donna astronauta saudita. Alqarni è un pilota di caccia di 31 anni nell'aeronautica saudita e Barnawi è una ricercatrice nel campo dei tumori di 33 anni. I due condurranno 14 esperimenti biomedici e fisici durante il loro tempo sulla stazione, ha detto la Commissione spaziale saudita, ma non sono entrati nei dettagli sui piani per la loro missione.

La Commissione spaziale saudita ha dichiarato che altri due astronauti, Mariam Fardous e Ali Alghamdi, si addestreranno come rinforzi per la missione. Tutti e quattro gli astronauti fanno parte di un nuovo programma astronautico annunciato dall'agenzia spaziale saudita lo scorso settembre.

Axiom Space è l'unico fornitore di missioni orbitali a servizio completo dell'industria spaziale commerciale che conduce missioni con equipaggio end-to-end per astronauti privati, sia privati che rappresentanti di governi stranieri. L'ampia gamma di servizi di Axiom Space, in collaborazione con NASA e SpaceX, include addestramento e volo di astronauti privati, accesso a strutture di addestramento e istruttori, certificazione hardware e di sicurezza e gestione operativa in orbita. I candidati al volo completano il rigoroso curriculum di formazione di Axiom Space per molti mesi in preparazione a vivere e svolgere un lavoro significativo nello spazio. Il team di esperti di Axiom Space sta aiutando le nazioni e le organizzazioni a costruire programmi di volo spaziale umano, sviluppare programmi di selezione degli astronauti e fornire le competenze necessarie per espandere la comunità internazionale di esploratori spaziali a una rappresentazione più ampia e diversificata dell'umanità.

Nella foto la capsula Crew Dragon della missione Ax-1 attraccata alla ISS. Credito: NASA.

La prima missione di astronauti privati sulla ISS, Axiom Mission 1 (Ax-1), è stata lanciata l'8 aprile 2022, con quattro astronauti privati che hanno trascorso 17 giorni in orbita lavorando su 26 payload scientifici a bordo della stazione e conducendo più di 30 STEAM educativi e impegni di sensibilizzazione del pubblico. L'equipaggio è sbarcato al largo della costa della Florida il 25 aprile 2022, per concludere la storica missione. Le missioni di astronauti privati sulla ISS sono un precursore di Axiom Station, la prima stazione spaziale privata al mondo, parte degli sforzi della NASA per sviluppare un fiorente ecosistema in orbita bassa terrestre e un mercato commerciale.