Scambio di Progress sulla ISS, mentre una terza ha problemi

Un razzo russo Sojuz è decollato giovedì 9 febbraio 2023 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, spingendo in orbita un veicolo di rifornimento Progress all'inseguimento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con a bordo oltre 2.500 kg. di carico fra alimenti, esperimenti, carburante, acqua e aria.

Il razzo Sojuz-2.1a è decollato dal complesso di lancio del Sito 31 a Baikonur alle 11:15 locali (le 06:15:36 UTC) per dare il via a un volo di due giorni verso la stazione spaziale. Il razzo Sojuz a tre stadi ha rilasciato in orbita la nave di rifornimento Progress MS-22 (83P) dopo circa nove minuti dall'inizio della missione, quindi il veicolo ha dispiegato i pannelli solari e le antenne di navigazione. Una serie di accensioni del motore in orbita hanno culminato con l'attracco automatico della nave al boccaporto posteriore del modulo di servizio Zvezda della stazione alle 08:49 UTC di sabato 11 febbraio. I cosmonauti russi sulla stazione, parte dell'equipaggio di Spedizione 68, composto di sette persone, apriranno i portelli per iniziare a disimballare il carico dalla cabina pressurizzata della navicella Progress.

Nell'immagine la vista dal Progress MS-22 in fase di avvicinamento alla ISS . Credito: Roscosmos.

Purtroppo, appena mezzora dopo l'attracco di Progress MS-22, l'altra Progress, la MS-21 o 82P, ormeggiata alla ISS al boccaporto del modulo Poisk, ha avuto una perdita di pressione nel liquido di raffreddamento, esattamente lo stesso problema avuto alla Sojuz MS-22 lo scorso dicembre. Il veicolo cargo avrebbe dovuto lasciare la stazione venerdì prossimo ed era già stata caricata di tutto il materiale da smaltire nel rientro. Inizialmente i portelli fra il veicolo cargo e la stazione erano stati chiusi dall'equipaggio per motivi di sicurezza ma, secondo la NASA, sono stati poi riaperti. E' stato precisato che l'equipaggio di Spedizione 68 non è mai stato pericolo e le condizioni a bordo sono regolari.

In una dichiarazione video rilasciata l'11 febbraio, Sergei Krikalev, il capo del volo spaziale pilotato di Roscosmos, ha ammesso che la fuga di refrigerante a bordo della Progress MS-21 somigliava all'incidente con la Sojuz MS-22 e ha lasciato intendere che la conclusione originale sulle sue cause (ovvero il micrometeorite che ha forato una tubazione) potrebbe ora essere in dubbio. Krikalev ha aggiunto che l'attenta analisi dovrebbe escludere la possibilità di un problema comune che interessi i prossimi lanci.

Un'altra nave da carico, la Progress MS-20, si era sganciata dal modulo Zvezda il 6 febbraio eseguendo un'accensione di smaltimento e rientrare nell'atmosfera dopo una missione di otto mesi. La navicella spaziale Progress MS-20 si è in gran parte disintegrata durante il rientro nel remoto angolo dell'Oceano Pacifico. La partenza della navicella spaziale Progress MS-20 ha spianato la strada all'arrivo di sabato della nuova nave di rifornimento Progress.

Nell'illustrazione la situazione dei veicoli spaziali in visita alla ISS dopo l'attracco del Progress MS-22 (83P). Credito: NASA.

L'agenzia spaziale russa ha dichiarato che la nave cargo Progress MS-22 trasporta 2.534 chilogrammi di rifornimenti e carburante alla stazione spaziale. Ecco una ripartizione del manifesto del carico comunicato da Roscosmos, l'agenzia spaziale russa: 1.354 chilogrammi di rifornimenti, 720 chilogrammi di propellente liquido per rifornire il modulo di servizio Zvezda, 420 chilogrammi di acqua potabile e 40 chilogrammi di aria. I rifornimenti includono cibo e vestiti per i membri dell'equipaggio della stazione spaziale, attrezzature mediche ed esperimenti. La nave di rifornimento russa rilancerà anche l'altitudine orbitale della stazione ed eseguirà tutte le accensioni necessarie per deviare il complesso dal percorso della spazzatura spaziale.

Secondo Roscosmos il lancio di giovedì è stato il primo di un massimo di 20 missioni missilistiche Sojuz pianificate dalla Russia nel 2023. Il prossimo lancio Sojuz è previsto per il 20 febbraio da Baikonur con una nave traghetto russa Sojuz, che decollerà e si dirigerà verso la stazione spaziale senza alcun cosmonauta a bordo per sostituire una navicella spaziale Sojuz danneggiata attraccata al complesso.

La navicella spaziale Sojuz danneggiata ha fatto fuoriuscire tutto il suo refrigerante nello spazio dopo l'impatto di un sospetto minuscolo micrometeoroide a dicembre, e i funzionari russi hanno deciso di lanciare il prossimo trasporto Sojuz senza equipaggio a bordo. La nuova capsula sostituirà la navicella danneggiata e verrà utilizzata entro la fine dell'anno per il ritorno sulla Terra di due cosmonauti russi e un astronauta statunitense. Il comandante di Spedizione 68, il russo Sergey Prokop'ev e l'ingegnere di volo Dmitri Petelin erano in servizio per monitorare l'avvicinamento automatizzato e il rendez-vous dell'83P, pronti a prendere i comandi a distanza del veicolo se qualcosa non fosse andato per il verso giusto durante l'attracco.

Intanto la ricerca umana ha dominato le operazioni scientifiche di questa settimana a bordo della ISS mentre i membri dell'equipaggio hanno studiato come la vita nello spazio influisce sulla pressione sanguigna e sulla digestione. L'ingegnere di volo Nicole Mann della NASA venerdì mattina ha indossato una sonda per la testa e ha attaccato dei sensori al petto per misurare il suo flusso sanguigno e imparare come il cervello regola la pressione sanguigna in assenza di gravità. Nel pomeriggio, si è unita alla collega l'astronauta della NASA Josh Cassada per un'altra indagine che osserva il sistema cardiorespiratorio mentre questi si esercita sulla stazione. Entrambi gli studi hanno il potenziale per promuovere esseri umani più sani sulla Terra e nello spazio.

L'ingegnere di volo di Roscosmos Anna Kikina si è unita a Petelin ancora una volta venerdì mattina utilizzando apparecchiature di monitoraggio biomedico per osservare come si comporta il loro sistema digestivo quando mangiano nello spazio. Dopo colazione, i due si sono posizionati gli elettrodi e hanno condotto scansioni ecografiche del loro sistema gastrointestinale per approfondire gli effetti della microgravità sul corpo umano.

Nella foto l'astronauta NASA Frank Rubio durante l'installazione dell'esperimento Particle Vibration all'interno del modulo laboratorio Destiny. NASA.

Gli ingegneri di volo Frank Rubio della NASA e Koichi Wakata della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) hanno lavorato su una serie di compiti di manutenzione orbitale. Rubio ha continuato a lavorare nel modulo Tranquillità sostituendo i componenti nel bagno della stazione, noto anche come Scompartimento Rifiuti e Igiene. Successivamente ha scambiato campioni metallici all'interno del Laboratorio di scienza dei materiali per ottenere nuove informazioni sullo sviluppo di leghe metalliche. Wakata ha lavorato nel modulo del laboratorio Kibo smontando gli impianti idraulici orbitali prima di passare alla camera di equilibrio Quest e configurare le batterie.

La missione del Progress MS-21 è stato il 20esimo lancio orbitale globale del 2023, il diciottesimo a concludersi con successo, il secondo per la Russia.