L'ESA rinuncia agli astronauti sulla Tiangong

Il direttore generale dell'ESA afferma che l'agenzia non ha la capacità di bilancio né l'intenzione politica di inviare i suoi astronauti alla stazione spaziale cinese. "Siamo molto impegnati a sostenere e garantire i nostri impegni e le nostre attività sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove abbiamo una serie di partner internazionali che lavorano insieme," ha dichiarato il direttore generale dell'ESA Josef Aschbacher in risposta a una domanda di SpaceNews durante la conferenza stampa annuale, tenutasi a Parigi, lunedì scorso. “Per il momento non abbiamo né il bilancio, né il via libera politico, diciamo, o l'intenzione di impegnarci in una seconda stazione spaziale; la stazione spaziale cinese," ha detto Aschbacher.

L'ESA e la Cina avevano già lavorato per una potenziale visita di astronauti europei sulla Tiangong. Gli astronauti dell'ESA Samantha Cristoforetti e Matthias Maurer avevano partecipato a un corso di sopravvivenza in mare assieme a 16 omologhi cinesi al largo della città costiera di Yantai nel 2017 ed avevano sviluppato competenze linguistiche in cinese. Un anno prima l'astronauta cinese Ye Guangfu aveva partecipato al corso di formazione per astronauti dell'ESA Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behavior and performance Skills (CAVES), svoltosi in Sardegna. Gli scambi facevano parte dei piani per arrivare alla fine a far volare gli astronauti europei verso la stazione spaziale cinese nel corso degli anni '20. Quei piani sembrano essersi raffreddati negli ultimi anni, senza aggiornamenti ufficiali sullo stato della relazione.

La Cina ha lanciato il suo primo modulo della stazione spaziale CSS/Tiangong nel 2021 e ha completato l'avamposto di tre moduli alla fine del 2022. Funzionari dell'agenzia cinese per i voli spaziali umani hanno affermato di aver ricevuto interesse per il volo di astronauti internazionali sulla Tiangong. L'ESA e la China National Space Administration (CNSA) hanno discusso i piani in un video nell'aprile 2021. Le due agenzie hanno recentemente collaborato a livello di supporto della stazione di terra per la missione cinese di ritorno del campione lunare Chang'e-5 e test di comunicazione per Mars Zhurong rover, hanno gruppi di lavoro nel campo dell'osservazione della Terra e uno strumento finanziato dall'ESA volerà su Chang'e-6.

Aschbacher non ha affrontato un'altra questione riguardante il potenziale coinvolgimento dell'ESA nella prevista International Lunar Research Station (ILRS) della Cina, un progetto che il paese ha istituito in collaborazione con la Russia.

Nella foto l'astronauta italiana dell'ESA, Samantha Cristoforetti, dopo il rientro dalla missione Minerva, lo scorso ottobre. Credito: ESA

Un funzionario dell'ESA ha partecipato a una sessione guidata dalla Cina all'International Astronautical Congress (IAC) nel settembre 2022, incentrata sulle prospettive di cooperazione internazionale per le attività cinesi di esplorazione lunare e dello spazio profondo. La Russia non è stata menzionata durante l'evento, accennando alle complessità geopolitiche della cooperazione internazionale dopo l'invasione dell'Ucraina.

La Cina ha cercato di espandere la sua cooperazione spaziale internazionale e la sua impronta diplomatica, con la cooperazione indicata come uno degli obiettivi principali in un white paper quinquennale pubblicato nel gennaio 2022. Il mese scorso la Cina ha dichiarato che avrebbe esplorato le possibilità con un gruppo intergovernativo formato da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Kuwait, Oman e Qatar. HKATG di Hong Kong, una società spaziale commerciale con legami con Huawei, all'inizio di questo mese ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Gibuti sul Corno d'Africa per costruire sette rampe di lancio e strutture di prova.