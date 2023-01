Il debutto sfortunato di RS1

La compagnia statunitense ABL Space Systems (ABL) ha eseguito il volo di debutto, DEMO-1, del veicolo di lancio RS1 il 10 gennaio 2023. Il decollo è avvenuto alle 14:27 locali (le 23:27 UTC) dal Launch Pad 3C presso il Pacific Spaceport Complex di Kodiak, in Alaska. A bordo c'erano due CubeSat costruiti da OmniTeq, precedentemente L2 Aerospace, che RS1 avrebbe dovuto posizionare nell'orbita terrestre bassa quasi nove minuti dopo il decollo.

Un'opportunità di lancio il 9 gennaio era stata rinviata a causa dei forti venti. Nel 2022, il primo tentativo di lunedì 14 novembre era stato cancellato a causa di dati non nominali sul primo stadio durante il caricamento del propellente. Un secondo tentativo giovedì 17 novembre era stato interrotto a causa delle condizioni di ingresso dell'ossigeno della turbopompa all'accensione del motore. Lunedì 21 novembre, il lancio era stato interrotto durante l'accensione del motore a T-1,75 secondi. E infine, l'8 dicembre, era stata chiamata una sospensione manuale a circa sei minuti dal T0.

Il veicolo RS1 era stato sollevato verticalmente tre ore prima del lancio. Un'ora dopo, è iniziato il caricamento del propellente, con il caricamento di cherosene e ossigeno liquido (LOX) che è proseguito fino a T-15 minuti. La sequenza automatica di avvio è iniziata a T-10 minuti dopo un sondaggio go/no-go. Il veicolo è passato all'alimentazione interna a T-1 minuto e 30 secondi. Due secondi prima del lancio, i nove motori E2 del primo stadio si sono accesi. A T0, il razzo si è sollevato, con l'intenzione di volare a sud di Kodiak verso un'orbita con inclinazione di 87,3 gradi a un'altitudine di 250 km per 360 km. Tuttavia, secondo ABL, "Dopo il decollo, RS1 ha riscontrato un'anomalia e si è spento prematuramente".

Le successive tre principali pietre miliari del volo si sarebbero dovute verificare nominalmente a pochi secondi di distanza, con il Main Engine Cut Off (MECO), lo spegnimento dei motori principali, a T + 2 minuti e 38 secondi, la separazione del primo stadio sei secondi dopo a T + 2 minuti e 44 secondi, seguita dall'accensione del secondo stadio a T+ 2 minuti e 46 secondi. Le due semi-ogive, che proteggono il carico utile durante il lancio, si sarebbero dovute separare quindi a T+3 minuti e 14 secondi, esponendo per la prima volta il carico utile al vuoto dello spazio. Il secondo stadio sarebbe dovuto funzionare per sette minuti fino allo spegnimento del motore del secondo stadio (SECO), a T+9 minuti e 46 secondi. Il primo carico utile avrebbe dovuto essere rilasciato nominalmente in orbita a T+12 minuti e 31 secondi, seguito dal secondo a T=14 minuti e 10 secondi.

Nell'immagine il decollo del razzo RS1 della compagnia statunitense ABL Space System da Kodiak, in Alaska. Credito: Twitter @ABLspacesystem

Il veicolo di lancio RS1 è un razzo a due stadi, con il primo stadio alimentato da nove motori E2 e il secondo stadio alimentato da un motore E2 ottimizzato per il vuoto. Con un diametro del primo stadio di 1,8 metri e un'altezza di 27 metri quando completamente integrato, è solo 2,2 metri più corto del veicolo di lancio Alpha di Firefly Aerospace. RS1 sarebbe in grado di portare in orbita bassa terrestre un carico utile di 1.350 kg. Costruito per adattarsi a container di spedizione standard, RS1 è simile all'ormai ritirato Rocket 3 di Astra, con gli unici requisiti per il lancio che sono l'accesso per i camion che trasportano container di spedizione ISO e una piattaforma di cemento piatta.

GS0, il sistema di terra di ABL, è stato costruito per adattarsi alla flessibilità che deriva dalla possibilità di lanciare da qualsiasi parte del mondo, richiedendo solo un pad di 45x15 metri. Integrato anche nei container di spedizione, ABL potrebbe supportare un lancio da LP-3C a Kodiak, in Alaska, quindi imballare i container e spedirli a Cape Canaveral per supportare un altro lancio, eliminando la necessità di qualsiasi infrastruttura fissa sulla piattaforma di lancio.

RS1 può utilizzare più combustibili per il suo motore E2, vale a dire sia RP-1 che Jet-A Kerosene, di cui quest'ultimo è ampiamente disponibile negli aeroporti di tutto il mondo, e un singolo ossidante, ossigeno liquido (LOX). Il motore E2, con ciclo a gas generatore, produce 58,32 kN di spinta, con nove motori sul primo stadio, per un totale di 529,11 kN di spinta. Il primo stadio è simile al Falcon 9 di SpaceX, Electron di Rocket Lab e Terran 1 di Relativity Space.

La ABL è stata fondata nel 2017 da Harry O'Hanley e Dan Piemont, ex dipendenti di SpaceX e Morgan Stanley, e ora ha sede a El Segundo, in California, con quattro strutture principali sparse lungo la costa occidentale. Il campus di El Segundo ospita strutture di progettazione e produzione, nonché aree di assemblaggio sia per RS1 che per GS0. Le strutture sono altamente verticalizzate, con la fabbricazione interna di tutto, dai pannelli alle turbomacchine, consentendo uno stretto controllo su tempi e costi. La struttura più grande di ABL si trova presso il porto di Long Beach. Al porto, ABL conduce un'ampia gamma di operazioni, in particolare elaborazione dei veicoli, integrazione del carico utile e operazioni marittime per supportare le varie strutture di lancio globali da cui ABL può volare. Le altre principali strutture gestite da ABL sono due strutture di prova nel deserto del Mojave. Dal 2019, il sito di Edwards si è concentrato su ricerca e sviluppo avanzati e operazioni che consentono lanci reattivi. Le strutture di prova possono testare motori E2, apparecchiature di lancio e persino stadi integrati.

Nell'aprile del 2021, Lockheed Martin e ABL hanno annunciato che Lockheed ha acquistato 26 lanci sull'RS1 di ABL fino al 2025, con l'opzione per un massimo di altri 32 lanci fino al 2029.

Nell'immagine il test di uno dei motori E2 che spingono RS1. Credito: ABL Space System

In un comunicato stampa, il vicepresidente esecutivo di Lockheed Martin Space ha dichiarato: "Avere questo accesso garantito allo spazio accelererà la nostra capacità di dimostrare i veicoli spaziali e le tecnologie di carico utile associate che stiamo sviluppando per soddisfare le future esigenze di missione per i nostri clienti". Sebbene ABL non abbia commentato i termini finanziari del contratto, il prezzo di 12 milioni di dollari di un lancio di RS1 pone l'accordo ad un valore complessivo di quasi 700 milioni in otto anni, se Lockheed Martin deciderà di esercitare l'opzione per i 32 lanci aggiuntivi.

Un altro contratto che ABL ha ottenuto è stato con la United States Space Force per dimostrare il "lancio reattivo". Il CEO di ABL ha dichiarato quanto segue in merito al contratto: "Abbiamo un contratto con la Space Force per dimostrare alcune di queste attività a terra, dove stiamo lavorando con loro per portare un razzo verticale e vedere quanto velocemente possiamo riempirlo e prepararlo per le operazioni di lancio.” Anche prima del lancio di debutto di RS1, ABL si stava preparando per un secondo lancio con un permesso già FCC depositato. Sembra essere una missione identica a DEMO-1, con il veicolo che dovrebbe raggiungere nuovamente un'orbita di 200 km per 350 km, prima di rilasciare due CubeSat 6U.

ABL aveva anche un contratto per lanciare due satelliti di prova per il progetto Kuiper di Amazon, ma da allora i satelliti di prova sono stati spostati sul volo di debutto del razzo Vulcan della United Launch Alliance. Non è chiaro il motivo per cui i satelliti siano stati spostati, ma Amazon ha affermato che prevede ancora di mantenere due lanci con ABL e RS1 per missioni future.

Questi debutti così difficoltosi non possono che ricordare gli inizi stentati di un'altra compagnia di lancio, la SpaceX, che però ora è diventata un gigante che ha surclassato tutti i concorrenti. Quindi non è detto che un debutto così disastroso non porti ad un futuro radioso.

Si è trattato del sesto tentativo di volo orbitale globale del 2023, il quarto per gli Stati Uniti ed il secondo a concludersi con un fallimento.