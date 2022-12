SpaceX raggiunge l'incredibile obiettivo 60

La SpaceX ha lanciato un razzo Falcon 9 da Cape Canaveral mercoledì 28 dicembre 2022 con altri 54 satelliti Internet Starlink, una missione che da il via a popolare un nuovo guscio orbitale autorizzato dai regolatori federali all'inizio di questo mese per la rete Starlink Gen2 dell'azienda. Il decollo del razzo Falcon 9 dal pad 40 della Cape Canaveral Space Force Station nella missione Starlink 5-1 di SpaceX è avvenuto mercoledì alle 4:34 locali (le 09:34 UTC), circa sei minuti prima di quanto precedentemente annunciato. La missione è stata il 60esimo lancio dell'anno di SpaceX, anche se un altro volo Falcon 9, che decollerà alla fine di questa settimana dalla Vandenberg Space Force Base, in California, porterà un satellite israeliano per l'osservazione della Terra in orbita.

I 54 satelliti lanciati mercoledì sono stati i primi veicoli spaziali schierati in un nuovo segmento della costellazione di Starlink. Il razzo Falcon 9 ha rilasciato i 54 satelliti a un'altitudine e un'inclinazione orbitali riservate all'uso della rete Starlink di seconda generazione di SpaceX, che la società intendeva eventualmente lanciare con il nuovo mega-razzo Starship. SpaceX sta sviluppando una piattaforma satellitare Starlink molto più grande e più potente in grado di trasmettere segnali direttamente ai telefoni cellulari. Ma con il primo volo di prova orbitale della Starship ancora sospeso, i funzionari di SpaceX hanno segnalato che inizieranno a lanciare i satelliti Gen2 sui razzi Falcon 9. Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, aveva suggerito ad agosto che la società avrebbe potuto sviluppare una versione in miniatura dei satelliti Gen2 in modo da adattarsi al razzo Falcon 9.

SpaceX ha rivelato poche informazioni sui satelliti lanciati mercoledì. Non è chiaro se SpaceX utilizzerà i satelliti per testare nuovo hardware o software da utilizzare sulla rete Gen2. Ma le circostanze del volo suggeriscono che i veicoli spaziali Starlink a bordo del razzo Falcon 9 siano di dimensioni simili ai satelliti Starlink esistenti di SpaceX, e non i più grandi satelliti Gen2 destinati a volare sul nuovo enorme razzo Starship, o anche i mini satelliti Gen2 Musk menzionati all'inizio di quest'anno. C'erano 54 satelliti sul lanciatore Falcon 9 pronti a volare mercoledì, lo stesso numero che SpaceX ha lanciato in molte recenti missioni Starlink.

Un'immagine dal webcast dei 54 satelliti Starlink, dopo la separazione della carenatura del carico utile del Falcon 9, ha mostrato che i veicoli spaziali hanno un aspetto simile ai satelliti Internet che SpaceX ha lanciato dal 2019. La FCC (Federal Communications Commission) ha concesso il 1° dicembre a SpaceX l'approvazione per lanciare fino a 7.500 dei suoi 29.988 veicoli spaziali pianificati della costellazione Starlink Gen2. L'agenzia di regolamentazione ha rinviato una decisione sui restanti satelliti SpaceX proposti per Gen2.

"Questo lancio segna il primo della rete aggiornata di Starlink," ha dichiarato SpaceX sul suo sito web. “Con la nostra nuova licenza, ora siamo in grado di distribuire i satelliti su nuove orbite che aggiungeranno ancora più capacità alla rete. In definitiva, questo ci consente di aggiungere più clienti e di fornire un servizio più rapido, in particolare nelle aree che attualmente sono sovraffollate”.

Nella foto il momento del decollo del razzo Falcon 9 per la missione Starlink 5-1. Credito: SpaceX

La FCC aveva precedentemente autorizzato SpaceX a lanciare e gestire fino a 12.000 satelliti Starlink, inclusi circa 4.400 veicoli spaziali Starlink in banda Ka e Ku di prima generazione che SpaceX ha lanciato dal 2019. SpaceX ha anche ricevuto l'approvazione regolamentare per il lancio di oltre 7.500 satelliti Starlink operare in una diversa frequenza della banda V. SpaceX ha dichiarato alla FCC all'inizio di quest'anno che prevede di consolidare la flotta Starlink in banda V nella più ampia costellazione Gen2.

I satelliti Gen2 potrebbero migliorare la copertura Starlink sulle regioni a bassa latitudine e contribuire ad alleviare la pressione sulla rete dovuta alla crescente diffusione da parte dei consumatori. SpaceX ha dichiarato all'inizio di questo mese che la rete ha ora più di 1 milione di abbonati attivi. I veicoli spaziali Starlink trasmettono segnali Internet a banda larga ai consumatori di tutto il mondo, connettività che è ora disponibile in tutti e sette i continenti con test in corso anche presso una stazione di ricerca in Antartide.

"La nostra azione consentirà a SpaceX di iniziare il dispiegamento di Gen2 Starlink, che porterà la banda larga satellitare di nuova generazione agli americani a livello nazionale, compresi coloro che vivono e lavorano in aree tradizionalmente non servite o poco servite dai sistemi terrestri," ha scritto parzialmente la FCC nel suo ordine del 1 dicembre approvando la costellazione Starlink Gen2. “La nostra azione consentirà anche il servizio a banda larga via satellite in tutto il mondo, contribuendo a colmare il divario digitale su scala globale. Allo stesso tempo, questa sovvenzione limitata e le condizioni associate proteggeranno altri operatori satellitari e terrestri da interferenze dannose e manterranno un ambiente spaziale sicuro, promuovendo la concorrenza e proteggendo lo spettro e le risorse orbitali per un uso futuro," ha scritto la FCC. "Rimandiamo l'azione sul resto dell'applicazione di SpaceX in questo momento."

Nello specifico, la FCC ha concesso a SpaceX l'autorizzazione a lanciare il blocco iniziale di 7.500 satelliti Starlink Gen2 in orbita a 525, 530 e 535 chilometri, con inclinazioni rispettivamente di 53, 43 e 33 gradi, utilizzando le frequenze in banda Ku e Ka. La FCC ha rinviato una decisione sulla richiesta di SpaceX di far funzionare i satelliti Starlink Gen2 in orbite più alte e più basse. La missione Starlink 5-1 mercoledì ha preso di mira l'orbita alta 530 chilometri con un'inclinazione di 43 gradi rispetto all'equatore.

Dopo la missione di mercoledì, SpaceX ha lanciato 3.666 satelliti Starlink su più di 60 missioni missilistiche Falcon 9, inclusi prototipi e veicoli spaziali falliti. La società ha attualmente più di 3.200 satelliti Starlink funzionanti nello spazio, di cui circa 3.000 operativi e quasi 200 in movimento nelle loro orbite operative, secondo una tabulazione di Jonathan McDowell, un esperto tracker di attività di volo spaziale e astronomo presso l'Harvard-Smithsonian Center for Astrofisica.

Nella foto B1061 mentre ritorna in porto dopo il volo della missione SXM-8. Credito: Julia Bergeron/NSF

Dopo il decollo, il razzo Falcon 9 ha indirizzato le sue 771 tonnellate di spinta, prodotte da nove motori Merlin, per virare a sud-est sull'Oceano Atlantico. Il lancio ha segnato la ripresa delle missioni Starlink da Cape Canaveral utilizzando il corridoio di lancio sud-orientale, come SpaceX ha utilizzato lo scorso inverno per sfruttare le migliori condizioni del mare per l'atterraggio del primo stadio del Falcon 9. Per tutta l'estate e l'autunno, SpaceX ha lanciato missioni Starlink su percorsi verso nord-est dalla costa spaziale della Florida.

Il razzo Falcon 9 ha superato la velocità del suono in circa un minuto, quindi ha spento i suoi nove motori principali due minuti e mezzo dopo il decollo. Lo stadio booster si è separato dallo stadio superiore del Falcon 9, quindi ha emesso impulsi dai propulsori di controllo del gas freddo e dalle alette della griglia in titanio estese per aiutare a riportare il veicolo nell'atmosfera. Due accensioni frenanti hanno rallentato il razzo B1062 per l'atterraggio sulla nave drone "A Shortfall of Gravitas", a circa 660 chilometri al largo, circa nove minuti dopo il decollo. Questo booster ha compiuto così il suo undicesimo volo e ritorno.

La carenatura del carico utile riutilizzabile del Falcon 9 è stata rilasciata in mare durante l'accensione del secondo stadio. Una nave di recupero stazionava nell'Atlantico per recuperare le due semi-ogive del cono di prua dopo che erano discese appese ai paracadute. L'atterraggio del primo stadio nella missione di mercoledì è avvenuto pochi istanti dopo che il motore del secondo stadio del Falcon 9 si è spento per portare in orbita i satelliti Starlink. La separazione dei 54 veicoli spaziali Starlink Gen2, realizzati dalla SpaceX a Redmond, Washington, dal razzo Falcon 9 è avvenuta quasi 19 minuti dopo il decollo. SpaceX ha dovuto attendere fino a quando il razzo non è passato sopra una stazione di terra a Guam per confermare la separazione degli Starlink dallo stadio superiore.

Il computer di guida del Falcon 9 mirava a rilasciare i satelliti su un'orbita ellittica con un'inclinazione di 43 gradi rispetto all'equatore, con un'altitudine compresa tra 212 e 338 chilometri. Dopo la separazione dal razzo, i 54 Starlink dispiegheranno i pannelli solari ed eseguiranno le fasi di attivazione automatizzate, quindi utilizzeranno i motori a ioni per manovrare nella loro orbita operativa. L'architettura di rete Starlink di prima generazione include satelliti che volano a poche centinaia di km di quota, in orbita con inclinazioni di 97,6 gradi, 70 gradi, 53,2 gradi e 53,0 gradi rispetto all'equatore. La maggior parte dei recenti lanci Starlink di SpaceX ha rilasciato satelliti nel guscio 4, con un'inclinazione di 53,2 gradi, dopo che la società ha in gran parte completato i lanci nel primo guscio con inclinazione di 53 gradi lo scorso anno.

Si credeva che il guscio 5 della rete Starlink fosse uno degli strati in orbita polare della costellazione, con un'inclinazione di 97,6 gradi. Ma il nome della missione di mercoledì - Starlink 5-1 - potrebbe suggerire che SpaceX abbia cambiato lo schema di denominazione per i gusci Starlink. Il team di lancio di SpaceX era di stanza all'interno di un centro di controllo del lancio appena a sud della Cape Canaveral Space Force Station per il conto alla rovescia prima dell'alba di mercoledì. SpaceX ha iniziato a caricare propellenti di cherosene densificato e ossigeno liquido nel veicolo Falcon 9 a T-meno 35 minuti.

Anche l'elio pressurizzato è confluito nel razzo nell'ultima mezz'ora del conto alla rovescia. Negli ultimi sette minuti prima del decollo, i 9 motori principali Merlin 1D del Falcon 9 sono stati condizionati termicamente per il volo, raffreddandoli, attraverso una procedura nota come "chilldown". Anche i sistemi di guida e sicurezza del raggio d'azione del Falcon 9 sono stati configurati per il lancio.

Nella foto il volo notturno del razzo Falcon 9 per la missione Starlink 5-1. Credito: SpaceX

La SpaceX ha poi eseguito un altro lancio prima della fine dell'anno, con un Falcon 9 decollato da Vandenberg che potete leggere in Immagine del Giorno del 30 dicembre compilata da Marco di Lorenzo. E se 61 lanci annuali vi sembrano pochi la SpaceX punta a farne ben 100 per il 2023. Per poter far questo si inizierà subito il 3 gennaio con la missione Transporter-6 da Cape Canaveral che piazzerà in orbita ben 114 carichi utili fra CubeSat, MicroSat, picosat e veicoli di trasferimento orbitale che rilasceranno satelliti in seguito.

Si è trattato del 183esimo lancio orbitale globale del 2022, il 156esimo a concludersi con successo. Anche per gli Stati Uniti raggiunta la quota record di 86 lanci orbitali quest'anno, con appena due insuccessi.