Arrivati i nuovi pannelli solari per la ISS

La nave di rifornimento Dragon Cargo CRS-26 si è agganciata autonomamente al boccaporto di attracco zenit, quello rivolto verso lo spazio, sul modulo Harmony della stazione spaziale alle 12:39 UTC di domenica 27 novembre 2022 per concludere un inseguimento del complesso durato 17 ore. La capsula cargo era stata infatti lanciata alle 14:20 locali (le 19:20 UTC) sabato in cima a un razzo Falcon 9 decollato dalla rampa 39A del Kennedy Space Center, in Florida. Il razzo, dotato del primo stadio B1076 al suo primo volo, ha rotto la barriera del suono in meno di un minuto mentre si inarcava a nord-est dalla costa spaziale della Florida, allineandosi con il piano orbitale della stazione spaziale.

Il booster è rientrato nell'atmosfera ed è atterrato sulla nave drone Just Read the Instructions, delle dimensioni di un campo da calcio, a circa 300 chilometri a nord-est di Cape Canaveral, completando il suo primo viaggio nello spazio. Lo stadio superiore del Falcon 9 ha dato al Dragon Cargo una velocità sufficiente per entrare nell'orbita bassa terrestre, preparandosi per la separazione del veicolo di rifornimento dal suo veicolo di lancio a quasi 12 minuti dall'inizio della missione.

La SpaceX aveva annullato il primo tentativo di lancio per la missione di rifornimento martedì a causa delle piogge e della copertura nuvolosa nello spazioporto della Florida. Il razzo Falcon 9 è rimasto sulla rampa di lancio di Kennedy in attesa della successiva opportunità di lancio. SpaceX non è stata in grado di lanciare la missione cargo durante la festa del Ringraziamento, un periodo di intensi viaggi negli Stati Uniti, perché la Federal Aviation Administration voleva garantire che lo spazio aereo fosse libero per il traffico aereo commerciale.

La missione segna il 26esimo volo di SpaceX dal 2012 per la consegna di rifornimenti alla stazione spaziale, ed è il primo volo della nuovissima capsula Dragon Cargo di SpaceX, denominata Dragon C211. Questa sarà l'ultima navicella spaziale riutilizzabile Dragon Cargo che SpaceX intende costruire per soddisfare le esigenze di trasporto merci della NASA per la stazione fino al 2030.

La missione CRS-26 è piena di hardware, rifornimenti ed esperimenti per la stazione spaziale e l'equipaggio di sette persone che vive a bordo del complesso. L'elemento più grande del carico è la seconda coppia di nuovi pannelli solari della NASA che serviranno ad aumentare il sistema di alimentazione della stazione spaziale.

Nell'immagine il veicolo cargo CRS-26 in avvicinamento alla ISS. Credito: NASA

Gli astronauti della NASA Nicole Mann e Josh Cassada, a bordo della stazione spaziale, hanno monitorato il rendez-vous automatizzato della navicella Dragon, pronti a inviare comandi alla capsula per mantenere il suo avvicinamento o interrompere l'attracco in caso di problemi. L'attracco è avvenuto quando il complesso della stazione spaziale sorvolava, a 400 chilometri di quota, l'Oceano Pacifico. Dopo l'attracco di domenica, gli astronauti della stazione spaziale apriranno i portelli e inizieranno a disimballare il carico all'interno del compartimento pressurizzato della navicella Dragon. Tra il cibo all'interno: gelato, fagiolini piccanti, dessert di mirtilli, torta di zucca alle mandorle e mais candito per una tardiva festa del Ringraziamento.

Due nuovi array solari srotolabili per la ISS, o unità iROSA, si trovano imballati all'interno del vano di carico del trunk (bagagliaio) non pressurizzato di Dragon. Essi serviranno per aggiornare il sistema di alimentazione della stazione spaziale. Gli astronauti sulla stazione si avventureranno, il mese prossimo, fuori dal complesso per aiutare a installare e distribuire i nuovi pannelli solari, che aumenteranno l'energia prodotta dai pannelli solari originali della stazione. Le ali dei pannelli solari esistenti sono stati lanciati nelle missioni dello Space Shuttle tra il 2000 e il 2009. Costruiti da Redwire, i pannelli solari vengono arrotolati su bobine come tappetini da yoga durante il lancio. Il braccio robotico della stazione spaziale rimuoverà le bobine dai loro supporti di montaggio all'interno del vano di carico posteriore della navicella Dragon e le sposterà nei punti di attacco sul traliccio del lato sinistro e destro del laboratorio.

I pannelli solari srotolabili si apriranno per coprire parzialmente gli array esistenti. Questa coppia di unità iROSA segue il lancio delle prime due nel 2021. Gli ultimi due pannelli solari di roll-out dovrebbero essere lanciati il prossimo anno con un'altra missione di rifornimento di SpaceX.

Nell'immagine, tratta dal webcast, il veicolo cargo CRS-26 mentre si allontana dal secondo stadio. All'interno del trunk i due iROSA. Credito: SpaceX

Oltre ai pannelli iROSA vediamo anche gli altri principali esperimenti scientifici imbarcati sul veicolo:

Moon Microscope testa un kit per la diagnosi medica in volo che include un microscopio portatile e un piccolo dispositivo autonomo per la colorazione dei campioni di sangue. Un astronauta raccoglie e colora un campione di sangue, ottiene immagini con il microscopio e le trasmette a terra, dove i chirurghi di volo le usano per diagnosticare malattie e prescrivere cure. Il kit potrebbe fornire capacità diagnostiche per i membri dell'equipaggio nello spazio o sulla superficie della Luna o di Marte, nonché la capacità di testare acqua, cibo e superfici per la contaminazione. L'hardware potrebbe anche consentire un migliore monitoraggio medico nelle prossime missioni Artemis.

Grandi speranze per i pomodorini. Una fonte continua di cibo nutriente è essenziale per le missioni di esplorazione di lunga durata e la tipica dieta preconfezionata degli astronauti potrebbe dover essere integrata da cibi freschi prodotti nello spazio. I ricercatori hanno testato un'unità di crescita delle piante sulla stazione nota come Veggie e hanno coltivato con successo una varietà di verdure a foglia verde. Veg-05, il passo successivo in quel lavoro, si concentra sulla coltivazione di pomodori nani.

Costruire strutture più grandi. Sulla Terra, la gravità deforma oggetti di grandi dimensioni come le travi utilizzate nelle costruzioni su larga scala. La microgravità consente la fabbricazione di strutture più lunghe e sottili senza questa deformazione. L'estrusione dimostra una tecnologia che utilizza la resina liquida per creare forme che non possono essere create sulla Terra. La resina foto-polimerizzabile, che utilizza la luce per indurire il materiale nella sua forma finale, viene iniettata in forme flessibili prefabbricate e una fotocamera cattura i filmati del processo. La capacità di utilizzare queste forme potrebbe consentire la costruzione nello spazio di strutture come stazioni spaziali, pannelli solari e attrezzature. La Space Exploration Initiative supporta una vasta gamma di microgravità e ricerca lunare attraverso la scienza, l'ingegneria, l'arte e il design. L'esperimento è confezionato all'interno di una dispositivo Nanoracks con molti altri esperimenti del Massachusetts Institute of Technology Media Lab ed è sponsorizzato dall'ISS National Lab.

Nella foto l'esperimento BioNutrients-2 con i campioni di yogurt realizzati dopo 24 ore di incubazione. Credito: NASA/JSC

Nutrienti su richiesta. Fornire un'alimentazione adeguata è una sfida importante per mantenere la salute dell'equipaggio nelle future missioni spaziali di lunga durata. Molte vitamine, sostanze nutritive e prodotti farmaceutici hanno una durata di conservazione limitata e la capacità di produrre tali composti su richiesta potrebbe aiutare a mantenere la salute e il benessere dell'equipaggio. BioNutrients-2 testa un sistema per la produzione di nutrienti chiave dallo yogurt, un prodotto a base di latte fermentato noto come kefir e una bevanda a base di lievito.

L'indagine dà il via alla fase due del programma quinquennale BioNutrients, guidato dall'Ames Research Center della NASA e gestito da Game Changing Development nella Space Technology Mission Directorate della NASA. Il programma è iniziato con il lancio di BioNutrients-1 nel 2019. BioNutrients-2 utilizza un sistema più piccolo con un incubatore riscaldato che promuove la crescita di organismi benefici.

I ricercatori stanno anche lavorando per trovare modi efficienti per utilizzare le risorse locali per realizzare prodotti sfusi come plastica, leganti per l'edilizia e prodotti chimici di base. Tali tecnologie sono progettate per ridurre i costi di lancio e aumentare l'autosufficienza, estendendo gli orizzonti dell'esplorazione umana.

Facilitare le transizioni gravitazionali. I viaggiatori nello spazio affrontano tutti la transizione da un campo gravitazionale a un altro. Nelle future missioni di esplorazione, gli astronauti potrebbero incontrare tre diversi campi gravitazionali: l'assenza di gravità durante il viaggio nello spazio, la gravità di un altro pianeta e la gravità terrestre al loro ritorno. Queste transizioni possono influenzare l'orientamento spaziale, la coordinazione testa-occhio e occhio-mano, l'equilibrio e la locomozione e causare ad alcuni membri dell'equipaggio la cinetosi spaziale. L'hardware degli occhiali Falcon cattura video ad alta velocità degli occhi di un soggetto, fornendo dati precisi sull'allineamento e l'equilibrio oculare.

Nell'illustrazione la situazione dei veicoli spaziali in visita alla ISS dopo l'arrivo del Dragon Cargo CRS-26. Credito: NASA

Ci sono poi anche otto CubeSat sviluppati da ricercatori del Brasile, Stati Uniti, Canada, Italia e Taiwan a bordo della capsula Dragon. Gli astronauti rimuoveranno i piccoli satelliti dai loro container e li collocheranno nel laboratorio giapponese Kibo per il trasferimento fuori dalla stazione attraverso la camera di equilibrio. I CubeSat verranno rilasciati in orbita utilizzando il meccanismo di distribuzione di Nanoracks.

Ecco una ripartizione del manifesto del carico CRS-26, fornito dalla NASA: Carico totale: 3.528 chilogrammi di cui 1.196 chilogrammi di carichi utili non pressurizzati (iROSA), 1.062 chilogrammi di rifornimenti per l'equipaggio, 937 chilogrammi di indagini scientifiche, 296 chilogrammi di hardware del veicolo, 25 chilogrammi di equipaggiamento per passeggiate nello spazio e 12 chilogrammi di risorse informatiche.

La navicella spaziale Dragon Cargo rimarrà attraccata alla stazione spaziale per circa 45 giorni prima di lasciare l'avamposto di ricerca a metà gennaio per un ammaraggio assistito dal paracadute al largo della costa della Florida. Al momento sono quindi sei i veicoli spaziali in visita all'avamposto orbitale: due Progress, una Sojuz, una Crew Dragon, un Dragon Cargo ed un Cygnus Si è trattato inoltre del 164esimo lancio orbitale del 2022, il 159esimo a concludersi con successo, l'80esimo degli Stati Uniti.