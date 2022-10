Dopo due giorni di rinvii causati del meteo inclemente nella zona prevista per l'ammaraggio, gli astronauti della missione Crew-4 della NASA, a bordo della navicella spaziale Crew Dragon della SpaceX, sono ammarati in sicurezza venerdì 14 ottobre 2022 al largo della costa di Jacksonville, in Florida, completando così la quarta missione commerciale con equipaggio dell'agenzia verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Gli astronauti della NASA Bob Hines, Kjell Lindgren, Jessica Watkins e l'astronauta italiana dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea) Samantha Cristoforetti sono tornati sulla Terra in uno splashdown assistito dal paracadute alle 16:55 locali (le 20:55 UTC). Le squadre a bordo della nave di recupero Megan di SpaceX (così chiamata in onore della seconda donna che ha volato su una capsula Crew Dragon, l'astronauta NASA Megan McArthur) hanno recuperato la navicella spaziale e gli astronauti. Dopo essere tornati a terra, tutti gli astronauti voleranno al Johnson Space Center della NASA a Houston. Cristoforetti poi salirà a bordo di un aereo ESA che volerà direttamente a Colonia, in Germania, dove sarà monitorata dal team di medicina spaziale dell'ESA mentre si riadatterà alla gravità terrestre presso l'European Astronaut Center (EAC) dell'ESA e la struttura "Envihab" del Centro aerospaziale tedesco (DLR). Attualmente è previsto che Samantha arrivi a Colonia alle 16:00 CEST del 15 ottobre.

“Benvenuto a casa Crew-4! Questo equipaggio internazionale ha trascorso quasi sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale conducendo attività scientifiche a beneficio di tutti. Il loro lavoro a bordo del laboratorio orbitante aiuterà a preparare i futuri esploratori per le future missioni spaziali," ha affermato l'amministratore della NASA Bill Nelson. “Lavorare e vivere sulla stazione spaziale è l'opportunità di una vita, ma richiede anche a questi esploratori di fare sacrifici, in particolare il tempo lontano dai propri cari. Kjell, Bob, Jessica e Samantha, grazie per i vostri contributi negli ultimi sei mesi alla scienza, all'innovazione e alla scoperta!”

Nell'immagine tratta dal webcast la Crew Dragon 'Freedom' mentre si allontana dalla ISS. Credito: NASA/TV.

La missione Crew-4 era stata lanciata il 27 aprile su un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida. Meno di 16 ore dopo, la Crew Dragon 'Freedom' (C212) al suo primo volo, si era agganciato al boccaporto frontale del modulo Harmony (IDA-3). Gli astronauti si sono sganciati dallo stesso boccaporto alle venerdì alle 16:05 UTC, per iniziare il viaggio di ritorno. Una volta sganciati dalla stazione la Crew Dragon Freedom ha iniziato a eseguire una serie di quattro accensioni di partenza per manovrare in sicurezza la capsula e il suo equipaggio lontano dalla stazione.

La prima accensione di partenza, nota come partenza zero, è iniziata pochi secondi dopo lo sgancio ed è durata circa 16 secondi. L'accensione zero di partenza porta l'astronave su e intorno alla stazione in preparazione per la prossima serie di manovre. Una volta che l'accensione si è conclusa, la Crew Dragon Freedom è entrata in una breve fase di volo inerziale prima della sua prossima manovra. Pochi minuti dopo lo sgancio, è iniziata l'accensione di partenza. Durando circa 20 secondi, questa manovra ha portato il veicolo spaziale su una traiettoria davanti e sotto la ISS. Poco dopo la conclusione di questa accensione, Dragon è escito dalla "sfera di sicurezza", un confine immaginario che si estende per 200 metri attorno al laboratorio orbitante.

Una volta fuori dalla sfera di sicurezza, Freedom è entrato nell'"ellissoide di avvicinamento", un altro confine immaginario attorno alla Stazione. Tuttavia, invece di estendersi per 200 metri dalla ISS, l'ellissoide di avvicinamento si estende per 4 x 2 x 2 chilometri intorno alla ISS. Dopo che l'accensione di partenza si è conclusa, all'equipaggio è stato dato il via libera per togliersi le tute. L'equipaggio indossa le tute durante le procedure di sgancio come precauzione di sicurezza. La manovra di accensione due è la successiva, arrivata 50 minuti dopo il completamento di quella di partenza uno e dura circa 44 secondi.

Nell'immagine, tratta dal webcast, la Crew Dragon 'Freedom' mentre ammara nell'Oceano Atlantico. Credito: NASA/TV.

Dopo un'altra fase di volo per inerzia, Dragon ha eseguito la quarta e ultima accensione di partenza, della durata di poco più di un minuto. Una volta completata l'accensione finale, Dragon si è trovata in un'orbita bassa terrestre stabile a circa 10 km sotto la ISS.

Una volta completate tutte le manovre di partenza, il successivo traguardo importante è stata la separazione del 'trunk' di Dragon (il modulo che ospita i pannelli solari, seguita poco dopo dall'accensione dei motori per la deorbita. Durante questa manvora, Freedom ha acceso i suoi quattro motori Draco rivolti in avanti, che si trovano attorno al portello di attracco sul muso della capsula, ed ha eseguito l'accensione più lunga della missione. Dopo il completamento della manovra, l'ogiva della porta di attracco è stata chiusa in preparazione per il rientro.

Durante il rientro, la missione è entrata in un periodo di blackout delle comunicazioni. In quel momento, l'intenso calore e plasma che si forma attorno al veicolo a causa dell'immensa velocità di Dragon hanno impedito alle stazioni di terra di scambiare comunicazioni con l'equipaggio e la navicella spaziale. Questo fenomeno non è esclusivo di Dragon, tuttavia, poiché ogni navicella spaziale con equipaggio nella storia che è tornata sulla Terra ha subito una sorta di periodo di blackout durante il rientro.

Dopo la fase plasma di rientro, Freedom ha continuato a rallentare mentre scendeva attraverso l'atmosfera, che diventa sempre più densa man mano che si abbassa la navicella spaziale. Una volta che Freedom ha rilevato che si trovava a una certa altitudine e velocità, ha dispiegato i suoi due paracadute di frenata ed ha rallentato a circa 560 km orari. I paracadute si dispiegano parzialmente all'inizio prima di gonfiarsi completamente in un processo noto come reefing. Il reefing consente ai paracadute di aprirsi in modo più lento e controllato per evitare carichi maggiori sul veicolo e sull'equipaggio durante la discesa.

Nell'immagine, tratta dal webcast, la Crew Dragon 'Freedom' mentre viene issata a bordo della nave di recupero Megan di SpaceX. Credito: NASA/TV.

Poco dopo la piena apertura dei paracadute di frenata, questi sono stati tagliati e sono stati rilasciati i paracadute principali. Anche i quattro paracadute principali si sono aperti lentamente per alleggerire i carichi sul veicolo e sull'equipaggio. I paracadute principali hanno rallentato il veicolo da circa 560 km/h a circa 24 km/h per l'atterraggio. Dopo essere sceso sotto i paracadute principali per diversi minuti, Crew-4 è ammarato nell'Oceano Atlantico a est di Jacksonville, in Florida. Questo sito è stato selezionato tra alternative nel Golfo del Messico o altrove nell'Oceano Atlantico in base alle condizioni meteorologiche al momento dello splashdown.

Prima che la nave di recupero si avvicinasse a Freedom, la capsula è stata visitata da due delle barche veloci di recupero di SpaceX. Lo scopo di queste piccole imbarcazioni è avvicinarsi rapidamente alla navicella spaziale e garantire che la Freedom sia abbastanza sicura da poter essere sollevata fuori dall'acqua e sul ponte della nave. Inoltre, queste barche veloci recuperano i paracadute della capsula, che vengono tagliati dal veicolo spaziale al momento dell'atterraggio. Una volta dato il via libera, gli equipaggi delle barche veloci hanno iniziato a preparare la capsula per il sollevamento.

Una volta al sicuro sul ponte della nave, le squadre di recupero di SpaceX hanno eseguito un controllo finale della capsula per assicurarsi che non vi fossero perdite di propellente o altri pericoli prima dell'uscita dell'equipaggio.

Nella foto l'equipaggio di Crew-4 all'interno di Freedom dopo l'aperura del portello a bordo della nave di recupero: da sinistra Watkins, Hines, Lindgren e Samantha Cristoforetti.Credito: ESA-S.Corvaja.

L'uscita dell'equipaggio avviene quindi in rapida successione con ogni membro dell'equipaggio assistito fuori dalla capsula, concludendo ufficialmente la missione Crew-4 di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Per primo è stato estratto il Comandante Lindgren, seguito da Hines, Watkins ed infine Cristoforetti.

L'equipaggio internazionale, composto da Hines, Lindgren, Watkins e Cristoforetti ha viaggiato per oltre 116 milioni di km durante la loro missione, ha trascorso 170 giorni a bordo della stazione spaziale e ha completato 2.720 orbite attorno alla Terra. Lindgren ha registrato 311 giorni nello spazio sui suoi due voli e, con il completamento del loro volo oggi, Cristoforetti, oltre ad essere stata per 14 giorni comandante di Spedizione 68, ha totalizzato 369 giorni nello spazio nei suoi due voli, diventando così la seconda nella lista di tutti i tempi per la maggior parte dei giorni nello spazio di una donna. Al primo posto si trova l'ex astronauta della NASA Peggy Whitson con 665 giorni. La missione Crew-4 è stato il primo volo spaziale per Hines e Watkins.

Durante la loro missione, gli astronauti di Crew-4 hanno contribuito a una serie di attività scientifiche e di manutenzione oltre a dimostrazioni tecnologiche. Cristoforetti ha completato due passeggiate spaziali assieme al cosmonauta di Roscosmos Oleg Artem'ev per eseguire la manutenzione e gli aggiornamenti della stazione. Crew-4 ha continuato il lavoro sulle indagini che documentano come i miglioramenti alla dieta spaziale influenzino la funzione immunitaria e il microbioma intestinale, determinando l'effetto della temperatura del carburante sull'infiammabilità di un materiale, esplorando i possibili effetti negativi sull'udito degli astronauti dal rumore e dalla microgravità dell'attrezzatura e studiando se gli additivi aumentano o diminuiscono la stabilità delle emulsioni.

Nell'immagine la situazione dei veicoli in visita alla ISS dopo la partenza della Crew Dragon 'Freedom' della missione Crew-4. Credito: NASA/TV.

Gli astronauti hanno anche studiato i cambiamenti indotti dalla microgravità nel sistema immunitario umano simili all'invecchiamento, hanno testato una nuova membrana per il recupero dell'acqua ed hanno esaminato un'alternativa concreta realizzata con un materiale trovato nella polvere lunare e marziana.

Il veicolo spaziale, chiamato Freedom dall'equipaggio, tornerà in Florida per l'ispezione e l'elaborazione presso il Dragon Lair di SpaceX, dove i team esamineranno i dati e le prestazioni del veicolo spaziale durante il volo. Il volo Crew-4 fa parte del Commercial Crew Program della NASA e il suo ritorno sulla Terra segue la scia del lancio di Crew-5 della NASA/SpaceX, che è attraccato alla stazione il 6 ottobre, dando inizio a un'altra spedizione scientifica.

Al momento, a bordo della ISS si trova l'equipaggio di Spedizione 68 composto dal Comandante russo di Roscosmos Sergej Prokop'ev e gli Ingegneri di Volo Dmitrij Petelin e Anna Kikina di Roscosmos e Francisco Rubio, Nicole Mann e Josh Cassada di NASA oltre al giapponese di JAXA, Koichi Wakata.