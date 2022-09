Webb e Hubble hanno visto DART impattare Dimorphos

Il Double Asteroid Redirection Test (DART) ha colpito Dimorphos, la piccola luna del sistema binario di asteroidi Didymos, il 26 settembre alle 23:14 GMT, volando a 22.500 chilometri orari a 11 milioni di chilometri dalla Terra. Questa è la prima volta in cui i due telescopi hanno osservato uno stesso evento in contemporanea.

Quello di DART è stato il primo test al mondo di impatto cinetico, che consiste nell'utilizzo di un veicolo spaziale per deviare un asteroide. In questo caso, la roccia spaziale in questione non rappresentava una minaccia per la Terra ma un giorno questa tecnica potrebbe salvare il nostro pianeta e i suoi abitanti modificando l'orbita di un oggetto in rotta di collisione.

Le osservazioni simultanee dei due telescopi consentiranno agli scienziati di acquisire conoscenze sulla natura della superficie di Dimorphos, quanto materiale è stato rilasciato dalla collisione e quanto velocemente è stato espulso. Inoltre, Webb e Hubble hanno catturato l'impatto in diverse lunghezze d'onda della luce: Webb nell'infrarosso e Hubble nel visibile. Queste osservazioni multispettrali rileveranno la distribuzione delle dimensioni delle particelle nella nuvola di polvere in espansione, aiutando a determinare se sono stati espulsi molti pezzi grandi o per lo più polvere fine. La combinazione di queste informazioni, insieme alle osservazioni del telescopio terrestre, permetterà agli scienziati a capire quanto efficacemente un impatto cinetico può modificare l'orbita di un asteroide.

"Webb e Hubble mostrano ciò che alla NASA abbiamo sempre saputo: impariamo di più quando lavoriamo insieme", ha affermato l'amministratore della NASA Bill Nelson. “Per la prima volta, Webb e Hubble hanno catturato simultaneamente immagini dallo stesso bersaglio nel cosmo: un asteroide che è stato colpito da una navicella dopo un viaggio di 11 milioni di chilometri. Tutta l'umanità attende con impazienza che le scoperte arrivino da Webb, Hubble e dai nostri telescopi terrestri, sulla missione DART e oltre".

Webb: occhi puntati prima e dopo la collisione

Webb ha puntato i suoi strumenti in direzione di Dimorphos prima e per diverse ore dopo la collisione.

Le immagini della NIRCam (Near-Infrared Camera) mostrano un nucleo stretto e compatto, con pennacchi di materiale che appaiono come fili che si allontanano dal centro del punto in cui è avvenuto l'impatto.

Queste fotografia sono state una versa sfida per i team di volo, pianificazione e scienza a causa della vicinanza alla Terra e della velocità a cui si muove l'asteroide attraverso il cielo, tre volte più veloce rispetto al limite impostato per Webb.

Il telescopio spaziale ha osservato l'impatto per un totale di cinque ore e ha catturato 10 immagini.

Gli scienziati hanno anche in programma di osservare il sistema di asteroidi nei prossimi mesi utilizzando lo strumento a infrarossi medi (MIRI) e lo spettrografo nel vicino infrarosso (NIRSpec). I dati spettroscopici forniranno ai ricercatori informazioni sulla composizione chimica dell'asteroide.

Questa animazione copre il periodo appena prima dell'impatto fino a 5 ore dopo l'impatto. Pennacchi di materiale da un nucleo compatto appaiono come fili che si allontanano dal punto in cui è avvenuta la collisione.

Crediti: Scienza: NASA, ESA, CSA, Cristina Thomas (Università dell'Arizona settentrionale), Ian Wong (NASA-GSFC); Giuseppe De Pasquale (STScI)



Hubble e il post-impatto

Anche Hubble ha osservato il sistema binario Didymos prima e dopo la collisione, 15 minuti dopo che DART aveva colpito Dimorphos.

Le immagini della Wide Field Camera 3 mostrano l'impatto nella luce visibile.

In questi scatti, il materiale espulso appare come raggi che si estendono dal corpo dell'asteroide. La punta di ejecta più audace e a ventaglio a sinistra, si trova nella direzione da cui si è avvicinato DART. Alcuni dei raggi sembrano essere leggermente curvi ma gli astronomi devono verificare meglio e più da vicino per determinare cosa potrebbe significare.

Con le immagini di Hubble, 45 in tutto, gli astronomi stimano che la luminosità del sistema sia aumentata di tre volte dopo l'impatto e che si sia mantenuta costante anche otto ore dopo l'impatto.

Hubble prevede di monitorare il sistema Didymos-Dimorphos altre 10 volte nelle prossime tre settimane. Queste osservazioni regolari e a lungo termine, mentre la nuvola di detriti si espande e svanisce nel tempo, dipingeranno un quadro più completo della dinamica e efficacia dell'impatto.

Queste immagini dal telescopio spaziale Hubble, scattate (da sinistra a destra) 22 minuti, 5 ore e 8,2 ore dopo che il Double Asteroid Redirection Test (DART) ha colpito intenzionalmente Dimorphos, mostrano pennacchi in espansione di materiale espulso dal corpo dell'asteroide. Queste osservazioni, se combinate con i dati del telescopio spaziale James Webb, consentiranno agli scienziati di acquisire conoscenze sulla natura della superficie di Dimorphos, quanto materiale è stato espulso dalla collisione, quanto velocemente è stato espulso e la distribuzione delle dimensioni delle particelle nella nuvola di polvere in espansione.

Crediti: Scienza: NASA, ESA, Jian-Yang Li (PSI); elaborazione immagini: Alyssa Pagan (STScI)