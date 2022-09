Lo scheletro di una Starship sulla Luna

In una presentazione, tenutasi il 23 agosto, durante la riunione annuale del Lunar Exploration Analysis Group (LEAG) della NASA a Laurel (Maryland), Lisa Watson-Morgan, manager del programma Human Landing System (HLS), ha affermato che l'astronave che eseguirà la missione dimostrativa di atterraggio senza equipaggio non sarà necessariamente identica al veicolo utilizzato per trasportare gli astronauti da e verso la superficie lunare con la missione Artemis 3 nel 2025.

"Per la demo senza equipaggio, l'obiettivo è avere un atterraggio sicuro," ha detto Watson-Morgan. “La demo senza equipaggio non è necessariamente pianificata per essere la stessa Starship che vedremo per la missione con equipaggio. Sarà uno 'scheletro' perché dovrà solo atterrare. Non dovrà anche decollare". "Chiaramente vorremmo che lo facesse," ha poi aggiunto, riferendosi a un decollo, "ma i requisiti richiesti sono solo per l'atterraggio".

L'atterraggio senza equipaggio, previsto non prima del 2024, è un test chiave in vista della missione Artemis 3 con equipaggio. Watson-Morgan ha affermato che l'atterraggio senza equipaggio avverrà nelle regioni polari meridionali della Luna, ma non è stata presa alcuna decisione sul sito di atterraggio, nemmeno se sarà una delle 13 regioni annunciate dalla NASA il 19 agosto per la missione Artemis 3. Un fattore nella scelta di un sito di atterraggio, ha affermato, sarà quello di "preservare la scienza in futuro" non disturbando alcun sito di atterraggio di Artemis 3.

Ci sarà comunque l'opportunità di fare scienza anche con l'atterraggio della demo senza equipaggio. Ciò comprenderà l'invio di una serie di sensori e sistemi di ripresa "e potenzialmente un carico utile," ha proseguito Watson-Morgan, senza però specificare quali tipi di sensori o carichi utili potrebbero volare. I tipi di carichi utili a cui la NASA era interessata ad inviare comprendono quelli "che non richiedono un'enorme quantità di manutenzione".

Tuttavia, lei e altri hanno affermato di voler massimizzare le prestazioni offerte da Starship durante gli sbarchi lunari, grazie al suo potenziale di trasporto di grandi carichi utili. Sebbene la competizione HLS originale avesse l'obbligo di trasportare solo 100 chilogrammi di carico in superficie e ritorno, oltre a due astronauti, ha affermato Logan Kennedy, responsabile della NASA di HLS per le attività di superficie, le successive missioni "di supporto" aumenteranno a 182 chilogrammi da portare in superficie e 160 chilogrammi da riportare indietro, con un obiettivo di arrivare a 1.000 chilogrammi avanti e indietro. "Sfrutteremo tutto ciò che possiamo in questa missione per cercare di portare su e giù il più possibile, utilizzando le dimensioni del sistema," ha aggiunto Watson-Morgan.

Nell'illustrazione come dovrebbero svolgersi le operazioni principali per lo sbarco lunare di Artemis 3. Credito: NASA

Lei ha proseguito dicendo che SpaceX è stato finora un "partner fantastico" su HLS, con una stretta collaborazione tra l'azienda e l'agenzia. SpaceX è stata coinvolta nel processo di selezione del sito di atterraggio di Artemis 3 per garantire che le potenziali regioni di atterraggio siano compatibili con le caratteristiche di Starship. La NASA, a sua volta, ha inviato il proprio personale, inclusi gli astronauti, in visita alle strutture di SpaceX per revisionare e testare l'hardware.

Fra questi vi è uno degli attributi unici di Starship, l'ascensore necessario per andare dalla cabina dell'equipaggio alla superficie. “Si tratta di un lander molto alto. Non sembrano i tradizionali lander che tutti abbiamo visto in passato, quindi può essere difficile conciliarlo mentalmente," ha spiegato Watson-Morgan. Durante la riunione ha assicurato agli scienziati che il design dell'ascensore è robusto, dicendo che era "multi-tollerante" e progettato per funzionare in condizioni lunari. Nella sua presentazione, Kennedy ha mostrato le immagini di un modello in scala reale dell'ascensore che SpaceX ha costruito per i test "con l'equipaggio", compresi quelli nei quali gli astronauti indossavano tute spaziali simulate per testare la capacità di entrare e uscire dall'ascensore.

Tuttavia, alcuni aspetti dell'architettura complessiva dell'atterraggio lunare di Starship rimangono poco chiari. Il concetto di operazioni per il lander prevede che SpaceX lancerà un'astronave nell'orbita bassa terrestre che fungerà da deposito di carburante, riempito dai successivi lanci di astronavi che svolgeranno il luogo di navi cisterna. Il lander lunare Starship verrà quindi lanciato al termine di questa fase, riempirà i suoi serbatoi nel deposito e poi si dirigerà verso l'orbita lunare. Né la NASA né SpaceX, tuttavia, hanno detto esattamente quanti lanci saranno necessari per una singola missione di atterraggio lunare di Starship, una questione controversa ed emersa lo scorso anno durante la protesta da parte di Blue Origin, esclusa dalla gara per l'HLS. "Quanti? Tuttavia molti lanci saranno necessari. Ne lanceremo quanti ne occorreranno," ha concluso Watson-Morgan.

I requisiti della NASA per le missioni HLS terminano una volta che gli astronauti vengono riportati su Orion. "Noi non diciamo cosa farne," ha detto Kennedy rispetto al destino dell'astronave lander dopo il ritorno degli astronauti dalla superficie lunare. "Questa decisione spetta a SpaceX."