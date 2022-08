Dragon Cargo rientra con la tuta che fa acqua

La navicella spaziale Dragon Cargo di SpaceX è rientrata nell'Oceano Atlantico, a nord-est di Cape Canaveral sabato 20 agosto 2022, concludendo un volo di 37 giorni alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e tornando a casa con esperimenti e una tuta spaziale che perde e deve essere riparata. Il veicolo automatizzato, con oltre 1.800 kg di hardware e campioni di esperimenti, si è paracadutato nell'Oceano Atlantico al largo della costa della Florida alle 14:53 locali (le 18:53 GMT) di sabato. Un'apposita imbarcazione di recupero della SpaceX era in attesa nella zona per sollevare la capsula dal mare e compiere il viaggio di ritorno a Cape Canaveral.

L'ammaraggio ha segnato la fine del 25esimo volo logistico di andata e ritorno di SpaceX verso la stazione spaziale, iniziati nel 2012, e il terzo volo di questa capsula Dragon Cargo riutilizzabile per il programma Commercial Resupply Services della NASA. La navicella Dragon ha portato a casa una tuta spaziale indossata dall'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Matthias Maurer a marzo, quando l'equipaggio della stazione aveva notato perdite d'acqua nel casco di Maurer dopo essere rientrato nella camera di compensazione pressurizzata del laboratorio. La NASA aveva momentaneamente sospeso l'uso delle tute spaziali statunitensi per le attività extraveicolari non di emergenza fino a quando la tuta non verrà riportata sulla Terra per l'ispezione e l'analisi.

Lo sgancio della capsula SpaceX dal modulo Harmony della stazione spaziale è avvenuto alle 15:05 UTC di venerdì 19 agosto, ed eseguendo un'accensione, circa tre ore dopo, dei propulsori Draco per l'uscita dall'orbita. La navicella spaziale Dragon aveva sganciato la sua sezione posteriore non pressurizzata usa e getta (chiamato 'trunk') appena prima dell'accensione per l'uscita dall'orbita. Il 'trunk' è bruciato in gran parte durante il successivo rientro incontrollato nell'atmosfera, quando la resistenza aerodinamica lo costringerà a tornare sulla Terra. La sezione pressurizzata riutilizzabile della capsula Dragon è rientrata nell'atmosfera sopra gli Stati Uniti, volando da nord-ovest a sud-est su una traiettoria di ingresso del nodo discendente. Lo scudo termico ha protetto la capsula dalle temperature che hanno raggiunto i migliaia di gradi durante il rientro rovente.

Lo sgancio della navicella spaziale Dragon e il ritorno sulla Terra erano stati ritardati di un giorno a causa di previsioni meteorologiche avverse nella zona di recupero al largo della costa della Florida. La missione CRS-25 era stata lanciata il 14 luglio dal Kennedy Space Center della NASA in Florida a bordo di un razzo Falcon 9. Il cargo Dragon aveva attraccato alla stazione spaziale il 16 luglio e gli astronauti hanno iniziato a disimballare esperimenti scientifici, cibo fresco, pezzi di ricambio e altre forniture.

La consegna del mese scorso ha trasportato 2.668 chilogrammi di carico alla stazione e al suo equipaggio di sette persone, inclusi 2.124 chilogrammi di equipaggiamento all'interno della cabina pressurizzata del Dragon. Altri 544 chilogrammi di carico sono stati stivati all'interno del vano di carico posteriore non pressurizzato di Dragon, il trunk.

Nella foto la Dragon Cargoo CRS-25 che sta per toccare l'Oceano Atlantico al termine della missione. Credito: SpaceX

Fra i pezzi di ricambio consegnati dalla navicella spaziale Dragon c'erano anche ricambi per il bagno della stazione spaziale, un reattore catalitico di riserva e un letto a scambio ionico per il sistema di riciclaggio dell'acqua della stazione e sacche di assemblaggio del processore salamoia per recuperare l'acqua aggiuntiva dalle urine, migliorando la capacità di recupero dell'acqua del laboratorio di ricerca. La navicella Dragon ha anche consegnato cinque CubeSat sponsorizzati dalla NASA alla stazione spaziale, che verranno rilasciati attraverso lo speciale boccaporto del modulo del laboratorio giapponese Kibo.

Durante il volo verso la stazione, la missione di rifornimento ha trasportato un'unità di carica/scarica della batteria di riserva per il sistema di alimentazione della stazione nel trunk del Dragon, accanto allo strumento EMIT, o EMIT, della NASA Earth Surface Mineral Dust Source Investigation. Come l'EMIT, l'unità di carica/scarica della batteria è stata estratta roboticamente dal vano di carico posteriore del Dragon e posizionata su un montante posto fuori dalla stazione. Sviluppato presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, lo strumento EMIT, da 118 milioni di dollari, misurerà il contenuto di minerali delle regioni desertiche del mondo, la fonte delle tempeste di polvere globali che possono avere un impatto sul clima e sulle condizioni meteorologiche in tutto il mondo.

I dirigenti della NASA erano ansiosi che la navicella spaziale Dragon riportasse sulla Terra la tuta spaziale che perde. La perdita d'acqua trovata dopo la passeggiata spaziale di Maurer a marzo era simile al problema che aveva causato un'emergenza nella passeggiata spaziale nel 2013 quando l'astronauta europeo Luca Parmitano dovette interrompere l'attività extra-veicolare a causa di una perdita d'acqua all'interno del casco che lo aveva messo in grave difficoltà. Parmitano aveva infatti avuto difficoltà a respirare e perso visibilità quando l'acqua aveva riempito il suo casco, ma era riuscito a salvarsi in uno degli incidenti di passeggiata spaziale più pericolosi nella storia moderna dell'astronautica.

Maurer non ha notato la sua perdita d'acqua fino a quando non è tornato all'interno della stazione. Ma i funzionari della NASA non vogliono organizzare passeggiate spaziali non di emergenza fino al completamento di un'indagine sulla perdita d'acqua.

Nella foto l'astronauta tedesco dell'ESA, Matthias Maraurer durante l'EVA eseguita il 23 marzo. Credito: NASA

"Dobbiamo portare a casa quella tuta, dare un'occhiata come parte dell'indagine per cercare di capire davvero cosa è successo alla tuta, e questo farà parte di ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra valutazione per la nostra eventuale prontezza quando guardiamo al ritorno alle EVA nominali (passeggiate spaziali)," ha affermato Dana Weigel, vicedirettore del programma della stazione spaziale della NASA.

Le prossime passeggiate spaziali nel calendario della NASA sono previste per la fine dell'anno, quando la prossima missione Dragon Cargo di SpaceX consegnerà un nuovo set di pannelli solari alla stazione. Gli astronauti aiuteranno a installare i nuovi pannelli solari, richiedendo almeno due passeggiate spaziali per completare il lavoro.

Altro carico che gli astronauti della stazione hanno imballato all'interno della navicella spaziale Dragon per il ritorno sulla Terra includeva un pacchetto sperimentale che ha esposto nuovi materiali e componenti al duro ambiente dello spazio. Gli scienziati studieranno i materiali sulla Terra per scoprire come gli esemplari, come i nuovi materiali per veicoli spaziali e la protezione dalle radiazioni indossabili, hanno resistito all'ambiente dell'orbita bassa terrestre.

La missione CRS-25 è rientrata anche con un esperimento dell'ESA chiamato Bioprint FirstAid Handheld Bioprinter, che ha consentito l'uso di "bio-inchiostri" per creare un cerotto su una lesione utilizzando le cellule del paziente. Anche un esperimento di dimostrazione tecnologica per un nuovo sistema di raffreddamento della tuta spaziale è tornato sulla Terra sulla navicella spaziale Dragon.

Nell'illustrazione la situazione dei veicoli in visita alla ISS dopo la partenza della Dragon Cargo CRS-25. Credito: NASA

Intanto, a bordo della stazione spaziale, l'equipaggio di sette persone che compone Spedizione 67, dopo la partenza del Dragon Cargo ha dato il via alla settimana con degli studi sulla guarigione delle ferite e sulla cardiologia. Una serie di altre ricerche spaziali, pulizia delle tute spaziali e manutenzione hanno completato la giornata per i sette residenti orbitali.

Lunedì quattro astronauti hanno trascorso la maggior parte della giornata esplorando le tecniche chirurgiche per curare le ferite in condizioni di microgravità. Il quartetto, composto da Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, tutti della NASA, assieme a Samantha Cristoforetti dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea), ha lavorato tutta la giornata all'interno del modulo laboratorio Kibo conducendo operazioni di ricerca nel Life Science Glovebox. Lo studio medico può fornire terapie avanzate di guarigione della pelle sia nello spazio che sulla Terra.

Lindgren ha quindi installato un computer scientifico AstroPi nel modulo Harmony in cui Cristoforetti avrebbe regolato l'obiettivo della sua fotocamera consentendo agli studenti europei di scattare fotografie notturne della Terra sottostante. Watkins ha registrato il video delle attività di AstroPi e lo ha scaricato per essere visto dagli studenti partecipanti sulla Terra. Hines ha controllato i fluidi e le piante in crescita per lo studio di botanica XROOTS che utilizza tecniche idroponiche e aeroponiche per promuovere l'agricoltura spaziale.

I cosmonauti Oleg Artem'ev e Denis Matveev hanno continuato a riporre l'attrezzatura per le passeggiate spaziali dopo l'attività extra-veicolare della scorsa settimana per equipaggiare il braccio robotico europeo per le operazioni di carico utile sul segmento russo della stazione. Il duo ha anche svolto ricerche sulla cardiologia a bordo della stazione esplorando come l'assenza di gravità influenzi la circolazione sanguigna. Anche Sergej Korsakov, ingegnere di volo di Roscosmos, ha partecipato alla ricerca sul cuore prima che lui e Artem'ev studiassero come pilotare veicoli spaziali e manovrare robot in future missioni planetarie.